HBL／昔日霸主泰山高中晉級拉警報　尋求敗部復活

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今日的4場外卡賽，集中在高雄巨蛋舉行，上午10時女甲級B5台中忠明對A6新北永平，11時40分A5新竹高商對B6苗栗高商，兩支贏隊27日各自挑戰A4南山、B4金甌，兩支贏家八強末班。
男甲級下午1時20分B5北市南湖對A6宜蘭高中、3時A5桃園治平對B6北市成功，兩支贏隊27日各自挑戰A4泰山、B4新北三重商工，兩支贏家八強末班。
B組三重58：53力克成功，開胡首勝，兩隊與南湖同為1勝4敗，且呈互咬，比3隊對戰勝負分後，三重躍居第四，南湖、成功各排五、六名。
女甲級兩場無關晉級的分組第一之爭，北一女81：59擊敗台南永仁，5連勝A組第一，永仁首敗後4勝1敗排第二。B組北市陽明68：62力克尋求四連霸的淡水商工，5連勝第一，淡商吞下首敗，4勝1敗掉第二，雙方兩名「最強女高中生」本季第一類接觸，陽明明星後衛張聿嵐領軍小贏淡商184公分的「30、20」製造機、「無敵中鋒」蕭豫玟，賽後蕭豫玟當場飆淚，自責沒有做好攻守。
淡商隊史12冠全程參與，歷任助理教練、總教練的「金牌教頭」陳美莉說：「輸球沒啥不好，尤其連勝中斷，壓力跟著減輕，未必是壞事，特別是可凸顯缺點，回去修補，做為八強賽，乃至雙方如都打進四強決賽，我們有機會再逢陽明兩次的參考，屆時贏才是贏，但淡商尋求四連霸、隊史第13冠的最終目標不改。
男甲級A組尋求二連霸的竹市光復88：77擊敗上季第六高市高苑工商，5連勝第一，連結預賽3連勝、上季八強賽中段起5連勝、四強決賽2連勝，跨季已是15連勝，但教練陳定杰說，戰績OK，內容卻不滿意，還有進步空間，下去後再補強，本季最終目標，尋求八強賽7連勝、四強決賽2連勝，也即跨季24連勝、完成隊史首度二連霸。
高苑複賽4連勝喊卡、吞下本季首敗，也是連結預賽3連勝、合計7連勝中斷，複賽4勝1敗排A組第二。 B組能仁家商84：69擊敗南山，拿下「新北內戰」，5連勝排第一，南山3勝2敗第三，稍早松山89：56贏南湖，4勝1敗第二。