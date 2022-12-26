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HBL／昔日霸主泰山高中晉級拉警報　尋求敗部復活

▲能仁傅雋堯15分9籃板。官方提供
▲能仁傅雋堯15分9籃板。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

111學年度HBL高中籃球女甲級12強預賽、男甲級12強複賽，經5天60戰後，第一輪告一段落，昨產生3支晉級球隊，女甲級高市普門從三節結束落後14分大逆轉，高二前鋒林湘凌壓哨絕殺，59：58氣走新北南山，南湖則77：63擊敗金甌，拿下「北市內戰」，普門、南湖同以3勝2敗，各排A、B組第三，雙雙直接晉八強，上季第七南山、第六金甌，則掉今日的外卡賽，拚八強最後2席。

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男甲級上季第七竹縣東泰，則從最高領先19分，終場前被新北泰山追成1分差，適時穩住，特別是本季HBL首嘗鮮的194公分奈及利亞、台灣混血王子歐士綸跳出，貢獻生涯雙新高的14分、14籃板首度「雙十」，得以助東泰在驚濤駭浪中81：79險勝，3勝2敗排A組第三，搭上第一輪八強末班車，09學年冠軍、上季第四泰山，2勝3敗則掉第四，落入外卡賽，尋求敗部復活。


今日的4場外卡賽，集中在高雄巨蛋舉行，上午10時女甲級B5台中忠明對A6新北永平，11時40分A5新竹高商對B6苗栗高商，兩支贏隊27日各自挑戰A4南山、B4金甌，兩支贏家八強末班。

男甲級下午1時20分B5北市南湖對A6宜蘭高中、3時A5桃園治平對B6北市成功，兩支贏隊27日各自挑戰A4泰山、B4新北三重商工，兩支贏家八強末班。   

B組三重58：53力克成功，開胡首勝，兩隊與南湖同為1勝4敗，且呈互咬，比3隊對戰勝負分後，三重躍居第四，南湖、成功各排五、六名。

女甲級兩場無關晉級的分組第一之爭，北一女81：59擊敗台南永仁，5連勝A組第一，永仁首敗後4勝1敗排第二。B組北市陽明68：62力克尋求四連霸的淡水商工，5連勝第一，淡商吞下首敗，4勝1敗掉第二，雙方兩名「最強女高中生」本季第一類接觸，陽明明星後衛張聿嵐領軍小贏淡商184公分的「30、20」製造機、「無敵中鋒」蕭豫玟，賽後蕭豫玟當場飆淚，自責沒有做好攻守。

淡商隊史12冠全程參與，歷任助理教練、總教練的「金牌教頭」陳美莉說：「輸球沒啥不好，尤其連勝中斷，壓力跟著減輕，未必是壞事，特別是可凸顯缺點，回去修補，做為八強賽，乃至雙方如都打進四強決賽，我們有機會再逢陽明兩次的參考，屆時贏才是贏，但淡商尋求四連霸、隊史第13冠的最終目標不改。

男甲級A組尋求二連霸的竹市光復88：77擊敗上季第六高市高苑工商，5連勝第一，連結預賽3連勝、上季八強賽中段起5連勝、四強決賽2連勝，跨季已是15連勝，但教練陳定杰說，戰績OK，內容卻不滿意，還有進步空間，下去後再補強，本季最終目標，尋求八強賽7連勝、四強決賽2連勝，也即跨季24連勝、完成隊史首度二連霸。 

高苑複賽4連勝喊卡、吞下本季首敗，也是連結預賽3連勝、合計7連勝中斷，複賽4勝1敗排A組第二。 B組能仁家商84：69擊敗南山，拿下「新北內戰」，5連勝排第一，南山3勝2敗第三，稍早松山89：56贏南湖，4勝1敗第二。

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