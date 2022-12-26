HBL／林湘凌戲劇性絕殺 普門搭上八強末班車

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南山上半場靠高三中鋒張家瑄13投中10、4罰中3，豪取23分、7籃板，35：30領先，第三節再6：0，41：30超前11分，普門打4分19秒才靠陳妤瑩三分彈開張，37：51落後14分進入末節，但沒放棄，一波12：0尾勁，由6球員集體創作，含隊長邱子芸三分球，硬是追成49：51，南山葉侑璇回敬三分球、張家瑄2罰，56：51看似站穩。
普門李宜庭、陳妤瑩三分連珠砲，終場前17.8秒57：58續咬，再把已攻下27分的南山張家瑄，還9.5秒送上罰球線，先前已6罰中5的她意外2罰都失手，普門搶下籃板推進球被撥出界，陳妤瑩發邊球續攻，她在5秒時限到點前，勉強傳給右邊陲的林湘凌，她得球後第一時間強攻，側面打板破網，時間歸零，59：58，不可思議壓哨絕殺。
170公分、出身JHBL名校高市七賢國中的在地球員林湘凌，先發27分4秒，前12投只中3，含1記三分球、6罰中5，其實手感欠佳，多次禁區出手未進，但最後一擊卻是無價，全場14分、15籃板開季2度「雙十」。
林湘凌說：「這是我在七賢3年、普門2年來，第一次絕殺對手，自己都不敢相信，因那一投很戲劇化，陳妤瑩發邊球，時間快到點，我卻被南山球員卡在裡頭，招手要球不成，但最後一刻硬是突圍，一拿球就攻，幸運進球。」
林湘凌說，儘管之前幾球都失手，但只要是攻擊手，機會來了還是得續攻，今天這一球就是，尤其落後十幾分，隊友堅持到底，怎能讓大家失望。
靠林湘凌的絕殺，普門晉八，她也將獲得教練李宜瑄的特別禮，就是卡通「辛普森家族」的帽T，她說：「季前教練說，我們如打完第一輪5場就直接晉級，無須打外卡賽，就送我帽T，今天正好是我最後進球致勝，提前晉級，教練肯定得兌現支票。」
教練李宜瑄說，不僅會送林湘凌帽T，也會送最後1分4秒飆進關鍵三分球的高一菜鳥後衛李宜庭特別禮，就是不一樣的面紙。李宜瑄說，一路挨打，子弟兵沒放棄，韌性、拚勁第一名，從此刻起之前的「違禁食品」，即吃了多少會影響體能的一些零嘴，短暫開放給大家吃，且將帶全隊看電影。她說，晉八強，無疑是最棒的耶誕節大禮，今晚吃大餐，大家最愛、最棒的火鍋。