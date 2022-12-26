嘲笑姆巴佩慘了！阿根廷門將三度脫序行為　恐遭球隊開除

棒球／虎父無犬子! 黃欽智之子6局無失分奪勝

▲台北長安國中先發投手黃宥銘。官方提供
▲台北長安國中先發投手黃宥銘。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022年臺北城市盃青少年棒球錦標賽在天母棒球場上演精彩投手戰，前中華職棒左投「戰神」黃欽智之子、台北長安國中黃宥銘威風八面，主投6局無失分，助隊2：0完封新北新泰國中。而本屆「新同學」新竹市虎林國中雖然前役大敗給民生，今天提起精神打出一場好球，展現運動家風範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃宥銘雖然第二局被敲三壘安打，隨後連飆2K化解危機，後4局只再讓1人上壘，不過新泰先發投手高正惟表現更好，前4.2局無安打，那支三壘安打還是他打的，可惜第6局因游擊手失誤丟分，長安鄭品紳完美關門，拿下2連勝。

繼承父親好身材的黃宥銘，今年才國三已經長到184公分，只差爸爸6公分，他笑說很感謝爸爸的基因，以及愛棒球的心，「平常有機會他也會帶我去練球，傳授一些投手丘上的心態、觀念，滿受用的。」

黃欽智不僅愛棒球，也愛寶貝兒子，今天賽前插曲，黃宥銘有戴角膜塑型片矯正視力，但臨時需要人工淚液，急電父親「快遞」送到球場，可說是黃宥銘好投的幕後功臣，「其實我都會準備，但今天不太舒服，就請爸爸跑一趟，很感謝他。」

對手新泰的總教練正好就是黃欽智的前隊友「鳥仔」梁如豪，兩人都是曾叱吒台灣大聯盟的大投手，2008年還在La New熊（現樂天桃猿）同隊，他笑說：「我覺得黃宥銘的身材、協調性都比他爸爸還要好，很可能青出於藍，雖然他們今天贏了我們，能看到下一代的孩子這麼優秀就是最棒的事。」

至於本屆首度參賽的虎林，不受前役0：24敗給長安的影響，今天打起精神，從開路先鋒曾定淮開始連敲3安，首局就攻下4分，可惜最後仍4：8遭到逆轉，賽會首勝再等等。總教練田力表示，「我們是新球隊，球員大多才一年級，目標是來學習經驗，今天第1局打成那樣我也嚇一跳，代表他們有把鬥志拿出來，輸球我不是很在意。」

虎林2020年因故解散球隊，隔年重新再來，「校長還是希望新竹能有多一點球隊，讓孩子可以留在新竹，預計明年也會把宿舍準備好，讓偏鄉的小朋友可以住校，免於舟車勞頓，。」田力說。

高球／洪健堯穩定出擊 喜獲生涯第12冠

PLG／宿敵勇士照樣殺　領航猿豪取7連勝

台灣好威!逆轉射落南韓 單日進帳雙金

高球／超狂！洪健堯獵鷹抓鳥穩居領先

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀