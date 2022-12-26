棒球／虎父無犬子! 黃欽智之子6局無失分奪勝

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繼承父親好身材的黃宥銘，今年才國三已經長到184公分，只差爸爸6公分，他笑說很感謝爸爸的基因，以及愛棒球的心，「平常有機會他也會帶我去練球，傳授一些投手丘上的心態、觀念，滿受用的。」
黃欽智不僅愛棒球，也愛寶貝兒子，今天賽前插曲，黃宥銘有戴角膜塑型片矯正視力，但臨時需要人工淚液，急電父親「快遞」送到球場，可說是黃宥銘好投的幕後功臣，「其實我都會準備，但今天不太舒服，就請爸爸跑一趟，很感謝他。」
對手新泰的總教練正好就是黃欽智的前隊友「鳥仔」梁如豪，兩人都是曾叱吒台灣大聯盟的大投手，2008年還在La New熊（現樂天桃猿）同隊，他笑說：「我覺得黃宥銘的身材、協調性都比他爸爸還要好，很可能青出於藍，雖然他們今天贏了我們，能看到下一代的孩子這麼優秀就是最棒的事。」
至於本屆首度參賽的虎林，不受前役0：24敗給長安的影響，今天打起精神，從開路先鋒曾定淮開始連敲3安，首局就攻下4分，可惜最後仍4：8遭到逆轉，賽會首勝再等等。總教練田力表示，「我們是新球隊，球員大多才一年級，目標是來學習經驗，今天第1局打成那樣我也嚇一跳，代表他們有把鬥志拿出來，輸球我不是很在意。」
虎林2020年因故解散球隊，隔年重新再來，「校長還是希望新竹能有多一點球隊，讓孩子可以留在新竹，預計明年也會把宿舍準備好，讓偏鄉的小朋友可以住校，免於舟車勞頓，。」田力說。