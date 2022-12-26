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浙江省每日確診破百萬！元旦前後恐達200萬

▲隨著新冠疫情快速蔓延，中國多地醫院都人滿為患。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著新冠疫情快速蔓延，中國多地醫院都人滿為患。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國浙江省政府25日表示，當地單日新增確診病例已破100萬例，且這個數字預計未來幾天還將倍數成長，達到單日新增200萬例。

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綜合外媒報導，在北京鬆綁清零政策後，中國的感染人數在短時間內迅速激增，隨著中國國家衛生健康委員會停止有關無症狀感染人數的具體報告，中國全國範圍內的數據變得不完整，病例追蹤也更加困難；中國衛健委25日宣布，將停止報告每日疫情情況，改由中國疾控中心發布。

在病例數明顯增加的省分中，擁有約6540萬人口的浙江省，其衞健委副主任俞新樂表示，過去1週全省發熱門診單日最高就診人次為40.84萬，為平時的14倍，全省目前在醫院治療的新冠患者共13583人，重症病例1例，情況趨於「平穩」。

然而，俞新樂25日也在疫情防控記者會上指出，近期的病例監測和社區抽樣調查顯示，目前浙江省單日新增報告的陽性人數已突破100萬例，預計將迎來高峰期，時間點應該會落在元旦前後，屆時全省每日新增陽性人數最高將達200萬，高峰期預計會維持1週。

在浙江省之前，山東省青島市、廣東省東莞市已於23日據實通報近期的單日新增病例數字，青島為49萬人至53萬人，東莞為25至30萬人，相當驚人。不少中國民眾看了直呼誇張，想不到疫情燒得如此快速，但也有許多人認為這確實是比較接近現實的數字。

報導指出，自從中國放寬防疫限制後，世界衛生組織（WHO）便沒有收到來自中國的新冠住院病例數據，不排除是因人口過多、當局難以統計，而隨著農曆新年將至，屆時將有大量人潮返鄉，恐更加劇病毒傳播。

中國的醫療體系承受巨大的壓力，不少醫務人員被要求帶病工作，連已經退休的醫護也重新披上「戰袍」，力抗這波疫情海嘯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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