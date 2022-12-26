浙江省每日確診破百萬！元旦前後恐達200萬

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在病例數明顯增加的省分中，擁有約6540萬人口的浙江省，其衞健委副主任俞新樂表示，過去1週全省發熱門診單日最高就診人次為40.84萬，為平時的14倍，全省目前在醫院治療的新冠患者共13583人，重症病例1例，情況趨於「平穩」。
然而，俞新樂25日也在疫情防控記者會上指出，近期的病例監測和社區抽樣調查顯示，目前浙江省單日新增報告的陽性人數已突破100萬例，預計將迎來高峰期，時間點應該會落在元旦前後，屆時全省每日新增陽性人數最高將達200萬，高峰期預計會維持1週。
在浙江省之前，山東省青島市、廣東省東莞市已於23日據實通報近期的單日新增病例數字，青島為49萬人至53萬人，東莞為25至30萬人，相當驚人。不少中國民眾看了直呼誇張，想不到疫情燒得如此快速，但也有許多人認為這確實是比較接近現實的數字。
報導指出，自從中國放寬防疫限制後，世界衛生組織（WHO）便沒有收到來自中國的新冠住院病例數據，不排除是因人口過多、當局難以統計，而隨著農曆新年將至，屆時將有大量人潮返鄉，恐更加劇病毒傳播。
中國的醫療體系承受巨大的壓力，不少醫務人員被要求帶病工作，連已經退休的醫護也重新披上「戰袍」，力抗這波疫情海嘯。
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