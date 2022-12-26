宋逸民教會像「直銷」？女星痛訴情緒勒索 逼人貸款捐錢
宋逸民創建的「藝起發光」教會切割小甜甜後，冒出更多教友現身說法，指控教會行為失當，女星白馨儒（白白）痛陳被教會情緒勒索，起初受到熱情接待，之後開始要求教友奉獻捐款，提供資金給教會建設，還會指導貸款借錢，如果無法配合活動，就被認為「不夠愛主」，儘管努力參與活動，最後仍被視為不夠資格站上表演舞台，讓她覺得很沮喪，非常能體會小甜甜的感受。
記者江芷稜/綜合報導
白馨儒表示，進入該教會必須配合參與活動，時間與金錢都應全心奉獻，若做不到就是不夠順服，當時在百貨公司上班，無法固定參加小組聚會、做禮拜，若經常缺席就會接到教友奪命連環Call，「讓我瞬間想到這是直銷嗎？還是討債集團」。有教友還要她辭掉工作，在教會裡服事就可以了，她擔憂生活費無著落，教友竟畫大餅說「主會給你」，連在教會交往男友也被認為不適合，「因為我不夠愛主」。
不僅如此，教會草創期急需資金，租借場地宣教，白馨儒爆料小組聚會後，會有專業人士指導教友跟銀行貸款借錢，「教友說這不是借錢，這只是先奉獻給主，然後還幫你算利率跟還的時間！教友說這些行為不勉強！但如果你是小組長你就必須要這麼做！還要去說服你的組員們一起奉獻！」
該教會每年4月會舉辦盛大活動「愛在四月天」，她也想爭取參加大敬拜合唱，跟眾多藝人們一起唱詩歌，豈料被資深教友認為缺席太多次，以「白白沒有資格」回絕。一連串的情緒勒索，讓她坦言那一陣子真的非常痛苦跟難過，經歷過同樣的事情，很了解小甜甜遇到的一切，並表態支持小甜甜，「她是我在演藝圈見過最好的女孩」。