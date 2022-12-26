台中公車司機辱罵長者！港女抱不平卻遭毆打　中市府喊查

我是廣告 請繼續往下閱讀
梁女下車、扶完老翁過馬路後，回頭見到公車司機又準備發動車輛，馬上上前阻擋質問，要求要和司機在原地等公司的人來，但司機卻發動車子，還將車子慢速往前把梁女推一小段距後，再又下車對著她又推又打的，直到有民眾圍觀後司機才鬆手，嚇得她邊哭邊趕到醫院驗傷、派出所備案，梁女也無奈表示「我為善良感到可悲」、「流淚不是因為疼痛和恐懼，而是痛恨自己的渺小和無力」。
但讓梁女更無語的是，司機和公司代表到派出所提出調解，更指稱「剛開始時，對方的態度很跩，不外乎推卸責任、假裝失憶、捩橫折曲」，讓她忍不住嚎哭，警察先生因此過來放話談不成就提告，但司機卻立刻又是下跪又是鞠躬，讓他心軟，最後以台幣$6000的金額接受和解，沒想到卻是落入對方的圈套，因此調解是由「個人層面」連帶到「公司層面」，6000元就讓我放棄對司機的法律追究，也連帶放棄向公司爭取賠償，讓梁女最後寫下「我對自己的無知感到可悲」。
梁女一文被轉發到「爆料公社」上，網友忍不住怒火群起撻伐，紛紛留言「這種人，不要和解」、「提告傷害！」、「這種就該告到底，絕不能接受和解」、「真的太誇張了！妳人還好嗎」等；對此，台中市交通局展開調查，並要求台中客運調閱事發班次的影帶，以釐清事發過程，並強調駕駛員如確實有言詞不當或出手打人行為，交通局絕不寬貸，將依照乘車補助契約最高可處分台中客運3萬元，並納入公車評鑑扣點，此將影響後續業者虧損補貼額度。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110