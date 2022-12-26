巨大拉開序幕！庫存壓力將引爆？謝金河：這5家更嚇人

台股早盤開平小漲　生技防疫族群多檔飆漲停

▲美股上週五（23日）因聖誕節即將到來交投清淡，美股四大指數上漲，唯幅度不高。台北股市今（26）日開平，早盤小漲20點，來到14291點，生技族群強勢亮眼。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲美股上週五（23日）因聖誕節即將到來交投清淡，美股四大指數上漲，唯幅度不高。台北股市今（26）日開平，早盤小漲20點，來到14291點，生技族群強勢亮眼。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股上週五（23日）因聖誕節即將到來交投清淡，美股四大指數上漲，唯幅度不高。台北股市今（26）日開平，早盤小漲20點，來到14291點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤來到盤上小漲，其他重要電子股熄火，而今日盤面焦點依舊是生技醫療族群，生達、永信、杏輝、中化生、浩鼎、強生、立康早盤飆漲停。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股道瓊指數23日上漲176.44點，或0.53%，收33203.93點；那斯達克指數上漲21.74點，或0.21%，收10497.86點；標普500指數上漲22.43點，或0.59%，收3844.82點；費城半導體指數上漲2.2點，或0.09%，收2535.5點。

台北股市今日早盤小漲20點，來到14291點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤來到盤上小漲，來到455.5元。聯電來到平盤41.95元附近。世界先進跌0.7%、力積電小跌。其他重要電子股，如聯發科相對弱勢走跌，跌幅0.6%，來到656元附近。鴻海來到盤下小跌，至於群創、大立光、國巨、台達電漲逾0.6到1%，日月光、旺宏走跌，跌幅0.4到1%。

而新冠肺炎、流感夾擊亞洲造成搶藥潮，今日盤面焦點依舊是生技醫療族群，生達、永信、杏輝、中化生、浩鼎、強生、立康早盤飆漲停，南光、中化、神隆、ABC-KY、永日、聯合、久裕、豪展、杏國、生泰漲5到8%。


郭台銘現身派對扮「耶誕爺爺」　送厚羽絨外套溫暖孩童

郭台銘重炮轟「禽獸食祿」　薛瑞元認有誤解：沒對號入座

去化庫存影響拉貨！11月批發營業額翻黑　餐飲、零售續旺

11月工業生產連3黑！經濟部：終端市場需求下滑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀