台股早盤開平小漲　生技防疫族群多檔飆漲停

美股上週五（23日）因聖誕節即將到來交投清淡，美股四大指數上漲，唯幅度不高。台北股市今（26）日開平，早盤小漲20點，來到14291點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤來到盤上小漲，其他重要電子股熄火，而今日盤面焦點依舊是生技醫療族群，生達、永信、杏輝、中化生、浩鼎、強生、立康早盤飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數23日上漲176.44點，或0.53%，收33203.93點；那斯達克指數上漲21.74點，或0.21%，收10497.86點；標普500指數上漲22.43點，或0.59%，收3844.82點；費城半導體指數上漲2.2點，或0.09%，收2535.5點。
台北股市今日早盤小漲20點，來到14291點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤來到盤上小漲，來到455.5元。聯電來到平盤41.95元附近。世界先進跌0.7%、力積電小跌。其他重要電子股，如聯發科相對弱勢走跌，跌幅0.6%，來到656元附近。鴻海來到盤下小跌，至於群創、大立光、國巨、台達電漲逾0.6到1%，日月光、旺宏走跌，跌幅0.4到1%。
而新冠肺炎、流感夾擊亞洲造成搶藥潮，今日盤面焦點依舊是生技醫療族群，生達、永信、杏輝、中化生、浩鼎、強生、立康早盤飆漲停，南光、中化、神隆、ABC-KY、永日、聯合、久裕、豪展、杏國、生泰漲5到8%。