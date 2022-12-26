宋仲基離婚人氣旺！年收2億勝宋慧喬 認愛新女友獲祝福
韓星宋仲基2019年和韓劇女神宋慧喬離婚，原因至今成謎，一度被揣測愛上化妝師導致婚姻破局，卻始終未被證實，歷經3年半時間，他終於大方認愛新女友，還是英國美女，雙方交往1年多，讓外界相當震撼，影迷則送上祝福。而離婚後他重振聲勢，接拍電視劇《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》和電影《勝利號》，接連在韓國和海外大受歡迎，進一步擴大影響力，人氣更勝前妻宋慧喬。
記者江芷稜/綜合報導
出道時以美少年之姿，擄獲無數少女心，宋仲基在離婚後越顯成熟，展現詮釋複雜角色的能力，去年在《黑道律師》飾演頭腦冷靜、身手不凡的義大利黑手黨顧問文森佐，以惡制惡的方式懲治罪犯，讓觀眾看得非常爽快，最終第20集以全國14.6%超高收視率稱霸，獲得多個影視獎項提名、獲獎，也累積高人氣。
根據業界人士估計，宋仲基接拍《文森佐》單集片酬約為1.8億韓幣（約432萬元台幣），新劇《財閥家的小兒子》又獲好評，未來身價可望持續上漲，宋慧喬去年以《現正分手中》回歸，據傳片酬也有2億韓幣（約480萬元台幣），但2021年韓國演藝人員收入排行榜，宋仲基以80億韓幣（約1.92億元台幣）位居第4，狠狠輾壓約40億元（約9,600萬元台幣）、排名第7的宋慧喬，這對夫妻離婚後，身價不減反增，也讓人意想不到。