小閣員女性3分之一政見跳票！蔣萬安：一定會逐步達成
台北市長蔣萬安昨日就職，其競選提出的政見承諾未來市府女性閣員比例提高至3分之1，但是蔣市府一級首長僅5名為女性，遭在野黨市議員痛批跳票。蔣萬安今（26）日受訪表示，會逐步達成，現階段以用人唯才為標準。
記者呂炯昌／台北報導
今日是蔣萬安就任市長後的首個上班日，一早透過廣播系統跟市府同仁致意。會後受訪被問到女性閣員未及三分之一一事，蔣萬安表示，小內閣3分之1女性的比例，當然是設定的目標，也會逐步來達成，最重要的，未來女性比例提高以外，他也會請新上任市府團隊，在法規、政策上更加重視女性的意識，能夠真正追求實質平權。
由於小內閣還差6名女性才達標，媒體追問要怎麼逐步完成？蔣萬安表示，在小內閣人事的安排上面，其實都是以用人唯才的原則，當然女性，也就是性別，絕對是一個非常重要遴選標準，除了性別的考量，也要平衡考慮包括專業等各方的因素。
蔣萬安強調，3分之1絕對是一個設定的目標，也一定會逐步達成，現階段就是以用人唯才的標準、原則，另一方面，實質面，他也希望新市府團隊，不管在法規訂定、政策規畫上面，要放入更多性別意識，追求實質平權。
針對育局局長王泓翔、研考會主委俞振華主委未就任，蔣萬安表示，體育局長他瞭解明年一月就會就任，也要尊重原單位的交接程序，研考會是從學校借調，他們也有一定程序，要尊重學校的安排，市府必須讓程序完備。