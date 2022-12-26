11月製造業轉揚　總經專家提醒需連續2至3月確立指標趨勢

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今年11月製造業營業氣候測驗點為84.79點，較上月修正後的83.92點增加0.87點，結束先前連10個月下滑態勢轉為上揚，孫明德表示，製造業出現今年第一次的止跌上揚，「希望它不會只有曇花一現」，他提醒，任何一個指標都需要連續2至3個月的時間，來確定它的趨勢。
至於服務業方面，儘管時序進入歐美消費旺季，然而，歐美市場消費情勢卻相對冷淡，令貨櫃運輸需求疲軟，海運價格持續走跌，航空貨運業務量價齊縮，使得運輸倉儲業看壞當月與未來半年景氣表現。
再者，台經院提到，儘管新興科技應用需求延續，但受終端消費動能走弱，客戶持續庫存調整，恐抑制拉貨力道，使得批發業持平看待當月與未來半年景氣表現。但孫明德說，整體而言，因疫情解封，內需消費確實逐步受到提振。
11月服務業營業氣候測驗點為91.21點，較上月修正後的90.90點增加0.31點，結束先前連續三個月下滑態勢轉為上揚。
營建業方面，11月測驗點續呈下滑趨勢，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，主要來自於當月份營造業與不動產業對於景氣看法持續轉差，前者是因部分建築工程和機電整合工程業者的進度有所延宕，且民眾修繕房屋需求也有所下滑，後者則是受制於大環境的壓制，使得房市整體買氣不盡理想。
而未來半年不論是營造業，或是不動產業景氣看法上皆呈現謹慎保守的態勢，特別是不動產業，在經濟成長率趨緩、房貸利率調升後的效應浮現、房市調控未有鬆綁跡象之下，短期內房市價量表現恐不佳。
11月營建業營業氣候測驗點為85.60點，較10月的85.84點下滑0.24點，已連續四個月呈現下跌的態勢，創下2020年5月以來新低。