小S被預測一夜情！明年恐懷第四胎 命理師：勿破1誡律
歲末迎新，綜藝節目《小姐不熙娣》邀請命理師預測明星運勢，生肖屬馬的主持人小S，竟被預測可能發生一夜情，還有再度懷孕的可能，婚姻也有危機，種種線索串連起來，讓她不可置信，甚至語出驚人「對方是單身也不行嗎？」被其他嘉賓提醒已婚身分，場面相當失控，不過命理師木木老師叮嚀，只要遵守「不要喝酒」這個誡律就能防止意外，讓喜愛小酌的小S驚呼：「不想迎接2023年了！」
記者江芷稜/綜合報導
命理師木木老師首先預測，生肖屬馬的已婚人士，情緒起伏較大，容易不小心衝動，在低落的時候會做錯決定，可能找對象紓壓一下，容易跨越界線，導致懷孕、奉子成婚。小S大膽脫口「動口不行嗎？」慘遭節目消音，她趕緊解釋，只是舌吻而已。
另位Tiffany老師給小S慎防一夜情提醒竟是「不喝酒就沒事」，讓小S直呼太神準，因為生了三胎都是酒後歡愉。至於預測懷孕可能，小S選擇的D答案是「有計畫才會生」，除非刻意安排，若有避孕則不會懷孕，讓她終於鬆了一口氣，大嘆「如果真的懷孕的話，那我不想迎接2023年，時間就停在這裡好了」。
而前陣子汪小菲爆料小S老公家事，外界相當擔心，被預測明年「我有可能離婚嗎？」小S選擇D答案竟是「可能性很大」，可能對方或自己都面臨很大誘惑，必須小心面對，一連串提問答案竟然都連貫了起來，讓她笑說「我是不是又喝多了」，瞬間腦補出軌老公朋友劇情，讓現場來賓笑翻了。