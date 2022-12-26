上工首日開晨會備戰跨年！蔣萬安：做好人流與交通安全

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蔣萬安表示，台北的偉大來自市民的幸福感與光榮感，只要是對市民有益的，儘管放手去做，「拚下去最對了，我一定當各位最堅實的後盾」，台北市是一個團隊，一定要通力合作、相互支援，團結的力量會激發更多膽試與勇氣，也會讓市政開創更多可能性，也因為這些多元的可能性，能夠讓台北有無限的發展空間。最後，蔣萬安提醒市府同仁，最近天氣非常寒冷，顧好身體、養精蓄銳，一起為台北的未來打拚，並預祝大家新年快樂。
蔣萬安會後受訪被問到首日上班的晨會內容？蔣萬安表示，今天晨會出席人員包含副市長李四川、秘書長王秋冬與3位市府顧問，主要討論大巨蛋、內湖交通改善，針對即將到來的跨年活動與2月台灣燈會，這週每天7點半都會開晨會交換意見，強化跨局處協調。蔣萬安也說，跨年活動是他上任後第一個大型聚會，市民都非常期待，市府會做好人流與交通安全，也必須重視疫情考量，接下來會重新審視，讓市民享受安全愉快的跨年活動。
今天剛好也是蔣萬安44歲生日，媒體詢問生日願望是什麼？蔣萬安說，今天是正式上工第一天，非常期待市政推動順暢，讓市民有感，「這就是我最大的生日願望」。
北市議員王世堅稱已經準備好要送給蔣萬安的禮物，開議後會送給他，蔣萬安說，謝謝王世堅準備禮物，他也都非常期待，也希望能夠攜手努力，朝一個更好台北方向來前進，府會和諧的關係是未來推動市政非常關鍵的力量。