高雄跨年雙主場　34座「五金」夢幻陣容稱霸全台

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同時還有，金曲最佳重唱「動力火車」、金曲、金音雙金樂團「滅火器樂團」、金曲歌后「艾怡良」、「原子少年-金星」、超人氣潮流男團「Ozone」、R&B女神「Julia吳卓源」、可甜可辣的「Kimberley陳芳語」、饒舌抒情歌手「高爾宣」、億萬翻唱女神「文慧如」、高雄在地樂團「影子計劃」和八點檔一線女星組成的跨年限定女團「PT Girls」，夢幻陣容稱霸全台。
最後壓軸的則是高雄女兒、天生歌姬「A-Lin」表示，要帶28名舞者比照演唱會等級開唱，並且當天到場的民眾將可以享受雙面舞台260度超寬闊視野，在哪裡都是搖滾區。
緊接著1月1日《高流幸福式演唱會》於晚上8點在高流海風廣場登場，陣容同樣「豪華到不行」，除了主持人請來八座金鐘獎得主「黃子佼」，演出名單還有金曲最佳方言男演唱人「羅時豐」、金曲最佳作詞人「熊仔」、金曲最佳作曲人「韋禮安」、90s首席怪潮玉女「蘇慧倫」、迷幻歌王「林宥嘉」、入圍金曲最佳樂團的「TRASH」、破億神曲製造機「蕭秉治」、空靈系唱將「白安」、高雄在地歌手「林宗興」及新世代靈魂歌手「9m88」等10組超強實力偶像歌手輪番上陣！
高市府表示，高雄跨年《亞灣未來市》、元旦《高流幸福式》接力嗨唱，跨年雙主場總共24組超強卡司創全國之冠，從黃金主持人到天王天后級嘉賓共囊括了34座五金認證，讓亞灣區從年底到年初都「金光閃閃」，就連活動最大亮點「璀璨花火」也是雙倍，歡迎全台民眾都來高雄共襄盛舉。