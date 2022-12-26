稅收實徵大於預算數「還稅於民」？阮清華：目前沒這規畫

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對於稅課收入優於預期，是否會用在優先還債？阮清華提到，稅課收入實徵數大於預算數，會用在減少舉債、增加還債、當歲計賸餘轉入往後年度使用，讓政府財政更健全。阮清華認為，如果要還稅於民也需要經過預算程序，而且用什麼方式處理，也須經通盤考量，坦言暫時沒有還稅於民的計畫
國民黨立委林德福質詢時也關注稅收，並質疑去年稅收超徵，今年估計也會超徵4500億元？稅收超徵會不會變成政府的小金庫？對此，阮清華說「不會」，歲計賸餘的使用都要有預算程序，前後都要經過立法院大院同意。林德福則強調，稅收超徵用於還債，可以接受，但不能變成小金庫。
民進黨立委吳秉叡質詢時強調，拒絕用「超徵」這兩個字，所有稅收都是依據法律規定，他呼籲各界應使用「實徵數大於預算數」正確用字。對此，阮清華說，對，應該是說實徵數大於預算數，產生差距基本上是估算的問題。
國民黨立委賴士葆則提到，今年截至11月，財政部稅收預估今年將超徵4500億元以上，這6年來預估稅收超徵1.1兆元，當然，大部分拿去還債他沒意見，只是算一算還債加計利息也才7700億元，還有的4300億左右跑去哪裡？總統蔡英文在2019年也說要還稅於民，南韓、新加坡都可以做得到，為何台灣做不到？
民進黨立委林楚茵也說，沒有所謂「超徵」，所有稅收一定是合法稅捐徵收，只是與預期稅收目標的剩餘或短絀，可是民眾不會清楚這些細節，她要求財經部會應審慎思考，應考慮將經濟紅利與全民共享，即使討論後決定不發，也應將政策說明清楚。
阮清華則表示，單純發現金不如採用公共政策，像是先前的3倍券、5倍券，才能與經濟復甦結合在一起，他也強調，即便總預算實徵數超過預算數，加入特別預算的話，仍有短絀，若要還稅於民，恐怕還得舉債支應，必須綜合考量。