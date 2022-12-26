合作綠營選副議長　曾俊傑遭國民黨開除黨籍

高雄市議員曾俊傑在12月24日，正副議長的選前一天拋出震撼彈，宣布退出國民黨並搭檔民進黨康裕成參選正副議長，打得藍營措手不及，並於昨日當選副議長，國民黨高雄市黨部今（26）日上午召開考紀會，針對曾俊傑之違紀事實，經出席考紀委員一致決議，通過開除曾俊傑黨籍之處份，市黨部將依考紀會決議報請中央核定。
記者鄭婷襄／高雄報導
原為國民黨籍的議員曾俊傑在高雄市議會正副議長選前一天，在陸淑美宣布退選議長後，先是宣布退出黨團運作，幾個小時候就發出退黨聲明，以及將和民進黨康裕成合作參選正副議長的聲明。
藍營一時之間不但少了參選議長的人選，連票數都少了一票，國民黨秘書長黃健庭緊急南下高雄了解狀況，最後在黨部勸說下，國民黨仍由陸淑美搭檔陳美雅參選正副議長，但兩人最終都以28票，輸給「民無配」組合，拿下35票的康裕成及曾俊傑。
高雄市黨部今日表示，針對黨員違紀情節重大者，依據「中國國民黨員違反黨紀處分規程」作出黨紀處分，本次議長及副議長選舉，議員曾俊傑陣前倒戈宣布與民進黨結合，致使國民黨在正、副議長選舉中落敗，違紀情節重大且明確，經出席考紀委員全數通過，予以曾俊傑開除黨籍之處分。
以上決議依據中國國民黨黨紀處分規程第三十條第一項第三款：「撤銷黨籍、開除黨籍處分由所屬黨部審議，層報中央考紀會議決，並報請中央常務委員會議通過後確定。」