支持兵役延長　吳怡農提3主張「讓役男過得充實」

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吳怡農說，印太地區安全與穩定的惡化，絕對不是台灣一個國家的問題，更不是由哪一個政黨執政所造成，而是所有鄰近周邊的民主國家共同面臨的威脅。
吳怡農指出，1970年代台灣創造了經濟起飛，90年代完成了「寧靜革命」、實現政治民主化。今天確保台海的和平、防止台灣爆發戰爭，是這一代人必須承擔的考驗與挑戰，也是不分黨派、不分政治立場，大家必須團結合作，共同完成的使命。
針對義務役的延長，吳怡農提出3主張，首先政府對國防所做的努力都是為了確保和平，國軍建軍備戰也只有一個目的，就是防止台灣爆發戰爭。國安是不分黨派，是不分顏色，有人說「票投民進黨，青年上戰場」，這樣的選舉操作、政治操作是不負責任的，甚至是不道德的。
此外由於中共大幅擴張軍備，對印太地區的安全與穩定造成嚴重威脅。吳怡農說，自己支持全面進行軍事訓練改革並適度延長役期，也要呼籲國防部要做好溝通與說明的工作。建議國防部針對役男入營這一年，每個禮拜要做些什麼，一定要說明清楚，這是最起碼的要求，化解役男還有家長們的疑慮，政策才可能順利推動。
最後，吳怡農指出，當選立委以後，會嚴格的監督國防部，要國軍盡一切的努力讓役男平安回家。並且要讓役男在部隊的每一天都過得很充實，都能學習到新的技能，不再覺得當兵是在浪費時間、浪費生命。