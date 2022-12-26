1/8開搶！阿妹連唱10場震撼高雄巨蛋 跨年回台東慶祝1事
手刀準備！天后張惠妹（阿妹）霸氣宣告「我來了！」明年4月再登高雄巨蛋開唱，《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》從3月31日起至4月16日總計連唱10場，售票日期正式揭曉！歌迷們可以摩拳擦掌，準備明年1月8日在拓元售票系統搶票啦！阿妹表示：「希望當時台北沒有買到票的朋友可以來高雄好好玩玩，當然也歡迎來過台北場的歌迷到高雄挑戰一下完全不同的『解放身體版ASMR』！哈哈。」
記者江芷稜/綜合報導
阿妹4月剛打破2015年連開台北小巨蛋10場之紀錄，舉辦了12場；明年4月前進高雄巨蛋，又再次突破之前高雄8場的紀錄，將帶來10場精彩演出，她開心表示「全力以赴吧！有了台北12場的經驗，比較沒有那麼大壓力了」，由於高雄巨蛋沒有台北小巨蛋的跳動禁令，她對場地也算熟悉，相信充分休息，能有足夠體力應付這10場終於可以「好好跳動」的演唱會！
正在美國演出的阿妹，相隔5年重新啟動海外巡演，本月7日赴美國，特別提早3天先去調時差，到芝加哥、華盛頓、大西洋城和拉斯維加斯開唱。3年沒有飛行了，她形容這次美國巡演有點像小學生去旅行，心情有久違的興奮，也有點緊張。由於行程比較鬆，主辦單位安排了很多很棒的行程，像是在前排看NBA、享用美味紐約牛排、看「英國天后」Adele愛黛兒的演唱會，都是阿妹意想不到的驚喜和收穫！
阿妹平安夜和耶誕節在拉斯維加斯和歌迷一同度過，頭戴金屬皇冠，黑色裝扮，帶來多首夯曲，帶動台下歌迷一起跳起來，隨著歌聲節奏，盡情搖擺，國外歌迷也深刻感受「天后」燃炸現場的無敵魅力！她透露將趕在跨年前返回台東，陪伴家人過豐年祭，儘管推掉更多場次的巡演，但她覺得和親友一起迎接新年是很重要的事情。