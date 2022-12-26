拉麵控必嚐！超人氣街邊店「極道雞白湯拉麵」進駐義享
高雄義享時尚廣場美食再添生力軍！超人氣街邊拉麵店「極道雞白湯拉麵」進駐B2美食街，以「招牌雞白湯拉麵」及清爽系「和歌山柚子拉麵」為主打，想要嚐鮮創意料理的饕客們也可以選擇「珍珠奶茶拉麵」，這款難得的「台日混血拉麵」期間限定推出，想嚐鮮消費者記得先預定。
記者陳美嘉／高雄報導
「極道雞白湯拉麵」老闆的先生是日本人，住在日本多年，返台定居後便開始思考著如何將道地的日本風味與台灣的飲食習慣相互結合，在著眼於日式拉麵料理後，也曾多方嚐試各種食材的相互結合，考量到台灣與日本的豬骨湯頭風格略有差異，最終湯頭選擇以「雞骨」精燉入味，並搭配多項當日新鮮現採的蔬果共同熬製，細膩濃醇的湯頭在推出後就廣受好評。
有了做為基底的美味雞白湯頭後，除了大家熟知的鹽味、醬油、白湯風味外，也有被稱為「大人口味」的黑蒜醬油拉麵，透過黑蒜入湯提升整體香氣，讓雞白湯底蘊更加豐富，搭配上略帶嚼勁與彈性的麵條，豐富的口感讓許多喜愛重口味的民眾愛不釋口。而喜歡清爽風味的民眾也能選擇「和歌山柚子雞拉麵」，在湯加入日本柚子果皮及柚汁後，整體湯頭會略帶微酸，再搭配舒肥雞肉叉燒，讓整碗拉麵湯頭清爽之餘又香氣四溢。
除了正統的日式拉麵外，想要挑戰不同創意料理的進階饕客們，可在2023年1月2日前，點選期間限定每日10碗的珍珠奶茶拉麵，被譽為「台日混血拉麵」的口味，在清爽的雞白高湯中加入伯爵鮮奶茶增加湯底韻味，因為鮮奶茶的乳化作用讓湯頭回甘帶點茶香，為了讓整體味道更加一致，珍珠也改為特製的無糖珍珠，藉由鮮奶茶的圓潤口感做為湯底，創作出獨樹一格的特殊風味。
「極道雞白湯拉麵專門店」於義享時尚廣場開幕期間，也特別在12月31日前，推出限時打卡活動，凡於現場消費任意品項，並在Facebook拍照分享同時標記兩位好友，即可加贈「日式煎餃三顆」(限量)。