雷／宋仲基《財閥家》結局逆轉！收視飆高　網愣：像場夢

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宋仲基在《財閥家的小兒子》飾演的會長孫子陳導俊，由於穿越到車禍身亡前，運用計謀復仇，一路打敗大伯父、二伯父，即將坐上順洋集團會長高位時，意外遭卡車追撞生死未卜，但當他再次睜開眼時，卻變回故事最初被槍殺墜海的「尹炫優」，而不再是順洋家的老么「陳導俊」，並喚醒過往塵封的記憶，在聽證會揭露兇手真面目，瓦解順洋陳家對集團的經營權，完成他的懺悔與復仇。
編劇讓主角如命運安排離世，尹炫優無辜害死陳導俊後，為自保求生存而隱瞞真相，但受不了良心譴責，刻意塵封一切記憶，直到被背叛中槍墜海後，才藉由化身陳導俊的夢喚醒所有回憶，進而將真相公諸於世，這不斷反轉讓觀眾大吃一驚，有網友認為結局與原著大不相同無法接受，男主角重生復仇爽度大大降低，直呼「原來全是一場夢」、「好好的爽劇最後變這樣」、「這真的爛尾了」，但也有人認為電視劇改編，讓故事更為合理。
宋仲基25日透過經紀公司發表劇終感言，「突然回想起從第一次讀劇本到最後拍攝的那天」、「今晚是漫長旅程的結束，心裡百感交集」。他今年藉由新作收穫滿滿人氣，廣告邀約不斷，感情世界也傳來了好消息，英國籍女友的照片曝光，宋的經紀公司也立即回應「兩人互有好感進而交往，希望大眾能以溫暖的視線看待」，大方認愛的表現獲得無數粉絲的支持與祝福。