宋仲基認愛英國女友！本尊「高清正面照」曝　甜蜜值破表

雷／宋仲基《財閥家》結局逆轉！收視飆高　網愣：像場夢

▲宋仲基（右）與李星民主演的《財閥家的小兒子》完結篇收視率高達26%。（圖／翻攝自宋仲基IG）
▲宋仲基（右）與李星民主演的《財閥家的小兒子》完結篇收視率高達26%。（圖／翻攝自宋仲基IG）

記者江芷稜/綜合報導

韓劇男神宋仲基愛情、事業兩得意！高調認愛英國籍女友，獲得粉絲祝福，在friDay影音台灣獨家播出的新戲《財閥家的小兒子》也創下佳績，完結篇劇情不斷反轉，收視率高達26.9%，不過兇手曝光後，觀眾發現劇情與小說差異頗多，對改編評價不一，有網友用那英歌詞感嘆：「早知道是這樣，像夢一場」。

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《以下有雷，請謹慎閱讀》-----------------------------------------------------------------------------

▲李星民（左起）、申鉉彬、宋仲基出席記者會。（圖／friDay影音）
▲李星民（左起）、申鉉彬、宋仲基主演《財閥家的小兒子》，結局收視率創下新高26.9%。（圖／friDay影音） 
▲宋仲基主演的《財閥家的小兒子》結局與小說不同，讓觀眾無法接受。（圖／friDay影音台提供）
▲宋仲基主演的《財閥家的小兒子》結局與小說不同，讓觀眾無法接受。（圖／friDay影音台提供）
宋仲基在《財閥家的小兒子》飾演的會長孫子陳導俊，由於穿越到車禍身亡前，運用計謀復仇，一路打敗大伯父、二伯父，即將坐上順洋集團會長高位時，意外遭卡車追撞生死未卜，但當他再次睜開眼時，卻變回故事最初被槍殺墜海的「尹炫優」，而不再是順洋家的老么「陳導俊」，並喚醒過往塵封的記憶，在聽證會揭露兇手真面目，瓦解順洋陳家對集團的經營權，完成他的懺悔與復仇。

▲宋仲基曬出《財閥家的小兒子》花絮照，感謝粉絲的支持。（圖／friDay影音台提供）
▲宋仲基曬出《財閥家的小兒子》花絮照，感謝粉絲的支持。（圖／friDay影音台提供）
編劇讓主角如命運安排離世，尹炫優無辜害死陳導俊後，為自保求生存而隱瞞真相，但受不了良心譴責，刻意塵封一切記憶，直到被背叛中槍墜海後，才藉由化身陳導俊的夢喚醒所有回憶，進而將真相公諸於世，這不斷反轉讓觀眾大吃一驚，有網友認為結局與原著大不相同無法接受，男主角重生復仇爽度大大降低，直呼「原來全是一場夢」、「好好的爽劇最後變這樣」、「這真的爛尾了」，但也有人認為電視劇改編，讓故事更為合理。

▲宋仲基（右）與李星民演出《財閥家的小兒子》，演技備受肯定。（圖／翻攝自宋仲基IG）
▲宋仲基（右）與李星民演出《財閥家的小兒子》，演技備受肯定。（圖／翻攝自宋仲基IG）
宋仲基25日透過經紀公司發表劇終感言，「突然回想起從第一次讀劇本到最後拍攝的那天」、「今晚是漫長旅程的結束，心裡百感交集」。他今年藉由新作收穫滿滿人氣，廣告邀約不斷，感情世界也傳來了好消息，英國籍女友的照片曝光，宋的經紀公司也立即回應「兩人互有好感進而交往，希望大眾能以溫暖的視線看待」，大方認愛的表現獲得無數粉絲的支持與祝福。

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