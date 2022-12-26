張景森故意口誤破局「顏副市長」？蔡其昌喊話勿政治酬庸

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但媒體和地方政界私下議論最熱的話題，在於張景森一開始向貴賓致意時，口誤「顏副市長」，引起在場者一陣東張西望，猜測懸缺的第3位副市長，是否將成為今天典禮的大彩蛋？但典禮最後，盧秀燕宣佈今日彩蛋是以競選帆布做的零錢包。也坐第一排的國民黨台中市黨部主委顏文正打趣說，張景森可能看到穿有名字背心的他，誤將自己升格了。
事實上張景森台下就坐在盧秀燕與續任的副市長黃國榮中間，黃國榮旁邊是話題人物、新任副市長王育敏；盧秀燕另一邊坐著副議長顏莉敏，其次是立委楊瓊櫻、江啟臣，接下來才是顏寬恒與顏文正。由於就職典禮在戶外舉行，溫度很低，顏文正自始至終沒脫下厚大衣，張景森沒有錯看的機會。
但張景森一開始致意時，講的是「我們最敬佩的盧市長、今天與會的各位貴賓，我們顏副市長、楊立委、江立委，以及我們即將就任的各位貴賓，大家早安大家好。」他致詞時不忘讚美盧秀燕小內閣「她一定是花盡心思，挖進她的市政團隊，這幾位我都是非常了解、非常有能力、非常睿智、非常熱情的首長。」
外界認為，張景森曾任台中市副市長，以他豐富歷練，不可能一口氣講錯又漏掉向二位副市長致意。加上市府所有一線官員皆已就定位，盧秀燕卻遲遲不透露第3位副市長人選，因此有了張景森此次「口誤」，極可能是民進黨聽到風聲，「故意破局顏副市長」的揣測。
盧秀燕的市長選舉競爭對手、立法院副院長蔡其昌甫從日本回國，今（26）日上午在公開行程被問到「顏副市長」的話題。蔡其昌說，副手人事是市長的權力，站在市民角度，期待市長找到有能力、可以做事的副市長；市民比較不能接受政治酬庸，或只是隨自己喜好，不能為市民服務的人。他期盼盧秀燕能找到有能力、專業、肯為台中市付出的副手。
張景森昨天口誤後，從盧秀燕的官方直播畫面，可以看到顏寬恒表情木然。選區在海線的民進黨市議員王立任認為，顏寬恒應該會繼續選中二區立委，接台中市副市長的機會小；顏寬恒今天在沙鹿一場活動中說，外傳他要接副市長，是「黑白講」。台中市政府表示，第3位副市長未來將依據施政藍圖考量延攬，該問題之前已經回答過，無需針對個別人選無端揣測。