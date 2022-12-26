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張景森故意口誤破局「顏副市長」？蔡其昌喊話勿政治酬庸

▲行政院政務委員張景森昨天監交台中市長就職典禮，致詞時口誤稱「顏副市長」。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.12.26）
▲行政院政務委員張景森昨天監交台中市長就職典禮，致詞時口誤稱「顏副市長」。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.12.26）

記者顏幸如／台中報導

盧秀燕遲遲不公佈第3位台中市副市長人選，昨天監交市長就職典禮的行政院政務委員張景森，一上台就口誤「顏副市長」，引發地方政界揣測，神祕第3人為前國民黨立委顏寬恒。立法院副院長蔡其昌今表示，市民期待有能力、可以做事的副市長，不能接受政治酬庸，期盼盧秀燕能找到有能力、專業、肯為台中市付出的副市長。

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在昨天行禮如儀的台中市長就職典禮中，張景森無疑是最大亮點！媒體紛紛報導他致詞時，大扯民進黨自家人後腿，指盧秀燕市長提出她的形象口號是媽媽市長，「為什麼有人對這稱呼不以為然，這是錯的！」盧秀燕媽媽市長當之無愧，「4年前也是我，我為盧秀燕市長監交，感到很光榮。」

▲盧秀燕遲不宣佈第3位副市長人選，讓張景森的口誤成為地方政壇熱門話題。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.12.26）
▲盧秀燕遲不宣佈第3位副市長人選，讓張景森的口誤成為地方政壇熱門話題。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.12.26）
但媒體和地方政界私下議論最熱的話題，在於張景森一開始向貴賓致意時，口誤「顏副市長」，引起在場者一陣東張西望，猜測懸缺的第3位副市長，是否將成為今天典禮的大彩蛋？但典禮最後，盧秀燕宣佈今日彩蛋是以競選帆布做的零錢包。也坐第一排的國民黨台中市黨部主委顏文正打趣說，張景森可能看到穿有名字背心的他，誤將自己升格了。

事實上張景森台下就坐在盧秀燕與續任的副市長黃國榮中間，黃國榮旁邊是話題人物、新任副市長王育敏；盧秀燕另一邊坐著副議長顏莉敏，其次是立委楊瓊櫻、江啟臣，接下來才是顏寬恒與顏文正。由於就職典禮在戶外舉行，溫度很低，顏文正自始至終沒脫下厚大衣，張景森沒有錯看的機會。

▲昨天的台中市長就職典禮，張景森、顏寬恒的座位相去不遠（紅圈處）。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.12.26）
▲昨天的台中市長就職典禮，張景森、顏寬恒的座位相去不遠（紅圈處）。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.12.26）
但張景森一開始致意時，講的是「我們最敬佩的盧市長、今天與會的各位貴賓，我們顏副市長、楊立委、江立委，以及我們即將就任的各位貴賓，大家早安大家好。」他致詞時不忘讚美盧秀燕小內閣「她一定是花盡心思，挖進她的市政團隊，這幾位我都是非常了解、非常有能力、非常睿智、非常熱情的首長。」

外界認為，張景森曾任台中市副市長，以他豐富歷練，不可能一口氣講錯又漏掉向二位副市長致意。加上市府所有一線官員皆已就定位，盧秀燕卻遲遲不透露第3位副市長人選，因此有了張景森此次「口誤」，極可能是民進黨聽到風聲，「故意破局顏副市長」的揣測。

▲蔡其昌會勘梧棲國民中學操場整建工程時，針對「顏副市長」一事發表看法。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.12.26）
▲蔡其昌會勘梧棲國民中學操場整建工程時，針對「顏副市長」一事發表看法。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.12.26）
盧秀燕的市長選舉競爭對手、立法院副院長蔡其昌甫從日本回國，今（26）日上午在公開行程被問到「顏副市長」的話題。蔡其昌說，副手人事是市長的權力，站在市民角度，期待市長找到有能力、可以做事的副市長；市民比較不能接受政治酬庸，或只是隨自己喜好，不能為市民服務的人。他期盼盧秀燕能找到有能力、專業、肯為台中市付出的副手。

▲顏寬恒旁邊的國民黨主委顏文正（紅圈處）雖穿著繡名背心，但天冷未脫大衣。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.12.26）
▲顏寬恒旁邊的國民黨主委顏文正（紅圈處）雖穿著繡名背心，但天冷未脫大衣。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2022.12.26）
張景森昨天口誤後，從盧秀燕的官方直播畫面，可以看到顏寬恒表情木然。選區在海線的民進黨市議員王立任認為，顏寬恒應該會繼續選中二區立委，接台中市副市長的機會小；顏寬恒今天在沙鹿一場活動中說，外傳他要接副市長，是「黑白講」。台中市政府表示，第3位副市長未來將依據施政藍圖考量延攬，該問題之前已經回答過，無需針對個別人選無端揣測。

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