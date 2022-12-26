非法經營日租套房　中市府強制執行斷水斷電

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀旅局表示，西屯區逢甲商圈因鄰近大學學區，學生套房林立，該日租套房業者將建物隔成多間套房違規經營日租套房非法旅館，以鄰近商圈的便利性及低廉的價格吸引旅客入住，經查獲非法經營事證明確，已於今年1月及11月依發展觀光條例分別裁處10萬元罰鍰並勒令歇業；然該日租套房業者經勒令歇業仍無視法令繼續營業，嚴重影響公共安全，對此，觀旅局依發展觀光條例第 55 條、行政執行法第27與28條及台中市特定目的事業停止供水供電及強制拆除作業要點等規定，強制執行該建築物斷水斷電，以維護台中市旅宿公共安全。
觀旅局進一步表示，台中市日租套房非法旅宿多集中於逢甲商圈及一中街商圈周邊，隱藏於都會公寓大樓或狹小巷弄的違章建築內，造成住宅社區出入份子複雜，衍生色情、毒品等公安治安問題，嚴重影響社區住戶安全。
此外，日租套房未經政府建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，也未投保公共意外責任險，清潔消毒也未落實，使入住旅客暴露於住宿公安危機。另業者為規避政府查緝，網路上登載資訊往往不完整，且多由旅客自助入住，業者全程避不見面，以致消費糾紛頻傳，甚至曾有不肖人士假借經營業者名義，誆騙旅客住宿費用及個資的案例，嚴重危害消費者住宿安全及權益。
觀旅局指出，統計今年1月1日至12月25日止，市府稽查小組已稽查452家次，查獲非法經營161件，刊登攬客廣告23件，罰鍰累計1,739萬元。觀旅局強調，日租套房等非法旅宿皆已列入市府專案取締重點對象，有專人定期上網搜尋日租套房違規廣告資料列管，除函文要求網路平台業者撤除下架，阻斷非法業者行銷管道外，且不分平日或假日，均會同都發局、警察局、消防局等單位加強聯合稽查，貫徹掃蕩非法旅宿的決心，維護旅客住宿安全，呼籲非法業者千萬不要以身試法。
觀旅局強調，市府另訂有「台中市都市計畫住宅區旅館設置辦法」，針對具備合法條件的非法旅宿業，觀旅局也積極輔導合法化，自109年至今年11月底止，共輔導8家非法旅宿業完成合法化經營。
隨著農曆春節將至，觀旅局呼籲民眾出遊住宿可先至「台灣旅宿網」查詢台中市或全國各地合法旅宿業，也可於現場投宿前，查看旅客接待處是否有懸掛「旅館業登記證」或「民宿登記證」及專用標識牌，千萬不可貪圖便宜，而入住日租套房等非法旅館，以保障自身權益與生命安全。