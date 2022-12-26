質疑吳怡農發布自辦民調恐觸法　藍議員下「辯論戰帖」

我是廣告 請繼續往下閱讀
林家興指出，補選最後2週，要慎防新舊型態奧步，舊型態如週刊夾報信箱黑函與賭盤訊息影響選情，新型態如假簽名文件與方法不明的民調等；根據《公職人員選舉罷免法》第53條第1項規定：「政黨及任何人自選舉公告發布及罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源」等。
林家興質疑，本月24日吳怡農辦公室發布新聞稿，其資料內容包括調查單位、主持人、抽樣方式與經費來源等依然未完整揭露，用這種恐怕觸法的自辦民調意圖影響選情，只怕在法律上和政治上將會雙輸。
林家興痛批，民進黨推出的立委補選候選人，連政見被質疑都不回應、辯論怯戰、用資料揭露不完整恐觸法的民調替自己拉抬選情，這種立委候選人，不值得選民投票給他、託付自己與家人的未來。
游淑慧則指出，總統蔡英文700多天不敢開記者會回應媒體提問，吳怡農對於其民調、政見與辯論爭議也是逃避、逃避再逃避。從天而降、沒在基層服務過，就想單靠顏值選立委，這樣的候選人完全不及格。吳怡農老狗玩不出新把戲，又在玩民調奧步，她直言真正有參考價值的民調，資訊都會充分揭露，而吳怡農此舉根本是深夜裡吹口哨，給自己壯膽。
游淑慧表示，吳怡農一直以來選戰主軸打國民黨候選人王鴻薇落跑，但王鴻薇是現任的民意代表，若民意認同她更上一層樓，那也是選民的付託；反觀吳怡農現在則是無業的待職，之前沒有受過選民檢驗跟認同。一個是肩負選民付託、帶著職務往前衝的「帶職」，一個是無業現在在找工作的「待職」。
此外，游淑慧指出，吳怡農昨天到議會去踢館，其實根本是消費全體議員，在議員宣誓前匆匆就走，不禮貌也不適當。如果真的願意服務，吳怡農還是先來台北市議會實習看看、選選看市議員，接受最基層選民的檢驗再說。
游淑慧也向吳怡農下戰帖，公開呼籲吳怡農應就松機遷建後改建公園的政見和她辯論。她認為，如果吳怡農連屬於他的戰場都不敢上，只敢玩「一個人的武林」，那只會讓大家看不起。