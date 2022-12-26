兵役確定延長！蔡英文先喊話：越做好準備被侵犯機率越小
總統蔡英文預計將於明（27）日上午10時於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論，預計下午將對外宣布兵役延長為1年。蔡英文總統今（26）日上午出席「111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮」時再次強調，越是做好準備，企圖侵犯者冒進的機率就越小；國人越團結，台灣就越強大，也會越安全。身為三軍統帥，她會和國軍站在一起，持續充實國防，共同為捍衛台灣的民主、自由和安全打拚。
記者呂炯昌／台北報導
蔡英文在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘上將、國防大學校長劉志斌上將、陸軍司令徐衍璞上將、海軍司令梅家樹上將、空軍司令劉任遠上將及海洋委員會代理主任委員周美伍等人陪同，出席此次典禮。
蔡英文表示，今天是中華民國陸海空軍晉任將官勗勉典禮。在這個光榮的時刻，要向各位晉任的將官以及眷屬，表達最誠摯的祝賀。各位將官能夠獲得晉任，代表在每個崗位上，都是能夠擔起責任、克服困難，表現深受肯定的優秀軍官。晉任是榮譽，也是責任的加重。各位未來要面對的挑戰，只會更多、更艱鉅。
蔡英文指出，近年來，威權主義的持續擴張，不斷影響國際秩序，以及區域的和平穩定，隨著戰爭型態的改變，以及國防科技的進步，國軍也必須要與時俱進，建構堅強可恃的防衛戰力。在過去一年內，快速布雷艇中隊已經成軍，玉山軍艦也順利交艦、開始執行任務，新一代高教機「勇鷹號」也完成測試和評估，預計在2026年全數交機。
蔡英文強調，越是做好準備，企圖侵犯者冒進的機率就越小；國人越團結，台灣就越強大，也會越安全。身為三軍統帥，一定會和國軍站在一起，持續充實國防，為捍衛台灣的民主、自由和安全，共同來打拚。