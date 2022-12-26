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張鈞甯「大暴雷」安溥一招懲罰她！突自爆：我可以娶女生

▲張鈞甯（左）意外暴雷安溥（右）明年在高雄的「潮水箴言」演唱會日期。（圖／記者陳明安攝，2022.12.25）
▲張鈞甯（左）意外暴雷安溥（右）明年在高雄的「潮水箴言」演唱會日期。（圖／記者陳明安攝，2022.12.25）

娛樂中心／綜合報導

剛結束兩場「潮水箴言」演唱會的安溥，25日晚間在後台受訪，她透露自己這次特別感謝一起製作的團隊，覺得受到很多照顧。也與「雷龍」好友張鈞甯抱抱合體，因為張鈞甯之前不小心「暴雷」她明年3月4日將在高雄巨蛋開唱，因此狂被虧「雷龍」，安溥笑說：「她暴雷沒關係，但如果大家想要懲罰她的話，可以買票嗎？」還表示如果高雄場賣完，要請媽媽來當特別來賓。

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▲安溥演唱會慶功宴。（圖／記者陳明安攝，2022.12.25）
▲張鈞甯和安溥交情深厚。（圖／記者陳明安攝，2022.12.25）
張鈞甯和安溥交情深厚，安溥闊別十年的新專輯《9522》主打歌〈最好的時光〉就是在張鈞甯的力促下完成；日前張鈞甯在IG幫好友催票，卻提早洩漏安溥尚未公佈的明年「潮水箴言」高雄場演出日期。25日當天，張鈞甯到小巨蛋欣賞演出，身旁的好友青峰虧說：「你看，螢幕上都是你耶！」原來當時安溥正唱著〈藍天白雲〉，LED有許多雷電的視訊畫面。安溥笑說：「大家如果要懲罰她的話，可以來買票嗎？」

而好友青峰兩天都到小巨蛋捧場，安溥既感謝又感動：「我其實很感動，因為我們工作常常都分隔兩地，所以其實都沒有特別的機會，他沒有機會來之前的演出，他這次來我其實超感動的，覺得心願已了。」也透露演唱會結束會先休息兩天，接著就要進錄音室錄音，「我喜歡這樣，生活保持常態，最近生活就是這樣子」。

至於唱完兩場演唱會的心情怎麼樣，她坦言：「其實挺夢幻的，我從學著當演唱會製作人開始，學習的過程跟工作的成果其實是綁在一起的。但這一次其實我覺得我受到的照顧最多，是自己籌備演唱會以來，我第一次有機會可以『認真當個歌手』，而不是忙到最後一刻才上台，我特別感恩一起製作的團隊」。

▲安溥剛結束演唱會。（圖／記者陳明安攝，2022.12.25）
▲安溥剛結束演唱會。（圖／記者陳明安攝，2022.12.25）
對於總是真摯又感性地表達情感，她也自嘲：「我其實只有上台的時候很感性，我平常下台我很性感的。我其實很想離開上台講謝謝總是太感恩的套路，但我目前沒有別的戲路，台灣演藝圈值得發展的戲路也只有幾種，歡迎大家幫忙開發一下，我一定可以找到別的事業的方向。」也透露自己在疫情的年代，反而變成「比較冷靜」的人。

而在首演當天自爆可以「嫁女生」一事，她坦言如今可以拿失敗的婚姻自嘲了，透露自己是一個完全不支持嫁娶制度的人，「如果我非得要往這個方向思考，那我想要先從練習責任感開始，從『娶』開始」。（編輯：郭佩蓉）

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