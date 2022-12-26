綠黨團改兵役延長為審查案　趙少康批懦夫：敢做不敢當

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趙少康今也痛批，總統蔡英文要延長兵役，又怕得罪年輕人，只要行政院決定延長役期，送立法院「備查」就可以實施，現在民進黨硬是想把「備查」改為「審查」，堅持要立法院「審查」，就是要拉在野黨下水，在野黨若反對，就說你不愛台灣、跟老共唱和；在野黨若不得不贊成，就說兵役延長不光是民進黨決定的，年輕人要恨一起恨。
趙少康表示，民進黨是執政黨，擁有權力卻不敢負責任 ，「這就是典型的懦夫」，敢做不敢當；蔡英文要搞徵兵制，就是因為美國壓力，加上募兵實施不成功，國防部預計要募兵21萬5000人，一直無法補實，「就是因為待遇不夠好。」
趙少康指出，二兵薪資只給3萬5000元，想搞募兵又捨不得花錢，哪裡募得到好兵？美國一年花1000億美金在軍人薪資待遇福利，同樣軍階台灣連人家5分之1都不到，一名資深中士都比少將旅長薪水還高，實在差太遠。
趙少康主張「停止徵兵」，不要再想4個月還是1年，要真正訓練一位戰技精良的軍人，一年也不夠，應該要「採取精兵政策，提高募兵待遇」，大幅提升軍人待遇，同時提高軍人社會地位，加上買房、念大學都有優厚補助措施，讓大家覺得當兵是值得的，自然就有吸引力。
提到台灣少子化問題，趙少康也說，以前一年有40萬新生兒，現在只剩16萬，之後若有一半及齡男性要去當兵，每年8至10萬男生被抓去「數饅頭」，會嚴重影響台灣整體的競爭力。趙少康嘲諷蔡英文搞「徵募並行」，最後搞到徵募兩邊都不行，實在是壞了國防，又害了年輕人。