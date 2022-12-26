挑起台中政壇敏感神經　王育敏：不必有太多政治聯想

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王育敏表示，她過去從事兒少福利工作，積極關心兒少議題，與盧市長重視兒少理念一致；盧市長上任後至今，親子館由4間增加至12間，公托由5間增加至29間。儘管大肚區已有1間公托可收托12名孩童，仍然不夠，因此市府規劃興建第2間，屆時可收托60名孩子，提供更好的托育養育環境。
王育敏強調，大肚兒少家庭福利館1樓是親子館，2樓是托嬰中心，3樓是家庭福利服務中心，將完整串連親子、托嬰、托幼，她代表盧市長感謝在地議員、各界的支持，也感謝市府團隊的合作努力，成就這麼美好的事情，市府持續增建友善的托育設施，讓大肚居民、更多年輕朋友樂婚、願生、能養。
另外受訪時，王育敏說，外界對她接任副市長不必有太多政治上的連想，她過去就是從事社會福利工作，台中在推動社會福工作上正好符合她的專業，所以現在會全心扮演好副市長的角色，全力協助盧秀燕，把台中市打造成更幸福、 宜居的城市。
王育敏說，她是東海大學畢業，研究所也是東海大學，對台中有一定的情感，今天台中的天氣非常好，這就是台中的天氣，加上盧秀燕把台中的空汙整治的非常好，所以台中有獨特的、好的條件，可以歡迎更多人來這裡定居、工作。台中現在有全台第二多人口，未來躍升為國際級的大都會指日可待，她很高興有這個機會可以來到台中市政府，跟所有努力、專業的同仁一起打拚。
建設局長陳大田表示，大肚兒家館是一棟地上3層建物，1樓為親子館，提供0-6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借用、早期療育服務；2樓為托嬰中心，預計提供60名0-2歲嬰幼兒托育服務；3樓為家庭福利服務中心，提供家庭福利服務諮詢轉介，以提升照顧者教養能力及育兒知能，減輕照顧者負荷。
社會局長廖靜芝說，近年少子化議題備受關注，嬰幼兒托育環境的友善程度是影響生育意願的原因之一；市府為解決此一問題，積極尋找合適地點興建托嬰中心及親子館。市府目前於大肚區規劃2處公托，1處是大肚兒家館，緊鄰台中市立大肚幼兒園；另外1處位於大肚山陽國小，近期將收托，國小內亦設有公幼。大肚兒家館和大肚山陽國小家園的設置興蓋，完整大肚區的幼托拼圖，成為托嬰、托幼、親子館串連式服務示範地區。