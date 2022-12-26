宋仲基女友被爆是「性感演員」！3個月前放閃影片藏玄機
宋仲基近日因韓劇《財閥家的小兒子》使演藝事業再創巔峰，豈料今（26）日驚喜認愛英國女友，所屬經紀公司HighZiumStudio也出面證實該消息。而女分身分也被網友爆料是英國前演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）；此外，他在今年9月《APAN Star Awards》頒獎典禮上，其實早就在「放閃」，不過經紀公司則表示：「無法確認」。
娛樂中心／綜合報導
宋仲基今日突公開女友，讓不少「宋太太」再度心碎。就有網友從他們倆被巧遇拍下的照片、影片中，肉搜出該名女子其實是英國前演員凱蒂，曾演過《處女地》、《波奇亞》和《情慾三重奏》等電影，主演角色多以性感打扮為主，不過似乎已息影好一陣子，現職為英文家教，1984年出生，大宋仲基一歲。
另外，還有網友神出宋仲基在9月的《APAN Star Awards》頒獎典禮上，除了感謝家人以外，在影片6分14秒處也表示：「還有我們親愛的凱蒂，還有納拉、瑪雅和安帝斯，以及珍貴的朋友們，真的很愛大家。」其中，納拉是他的愛犬，至於瑪雅和安帝斯則是凱蒂的狗。
這段謝詞被翻出以後，也讓網友們更深信宋仲基的新歡應該就是凱蒂露易斯桑德斯。對於9月就早早放閃，也再度掀起熱議，不過宋仲基所屬的經紀公司則表示：「無法確認」。（編輯：郭佩蓉）