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在證嚴法師面前立志　黃冠樺錄取臺大醫學系

▲慈濟志工陪伴關懷長達10年的黃冠樺，錄取台大醫學院醫學系，志工帶喜悅溫暖的心道賀(圖／彰化慈濟提供2022.12.26)
▲慈濟志工陪伴關懷長達10年的黃冠樺，錄取台大醫學院醫學系，志工帶喜悅溫暖的心道賀(圖／彰化慈濟提供2022.12.26)

記者柳榮俊/台中報導

▲慈濟志工陪伴關懷長達10年的黃冠樺，錄取台大醫學院醫學系，志工帶喜悅溫暖的心道賀(圖／彰化慈濟提供2022.12.26)
▲慈濟志工陪伴關懷長達10年的黃冠樺，錄取台大醫學院醫學系，志工帶喜悅溫暖的心道賀(圖／彰化慈濟提供2022.12.26)
十年來，再平常不過的一句話，「冠樺！師姑們又來看妳了」！今年12月25日聖誕節這一天，多了一句，「恭喜您錄取臺大醫學系」！彰化地區慈濟志工帶者喜悅溫暖的心到黃冠樺家道賀，恭喜這位志工陪伴關懷長達十年的女孩，錄取台大醫學院醫學系。

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彰化田中鎮目前就讀高三的黃冠樺，來自單親家庭，自幼父母離異，與母親相依，依住彰化田中鎮的外祖父母，家境清寒。黃冠樺的母親身體健康欠佳需長期服藥，且有時需住院治療；外祖父母年事已高，外祖父母狀況也需要關懷。　


有音樂細胞吹奏陶笛長笛的黃冠樺目前還就讀高三，雖然生長於弱勢家庭，和母親相依為命，但她活潑開朗不像命運低頭，從國小就不僅考取街頭藝人的證照，也曾在2015年時獲頒總統教育獎。


黃冠樺很感恩慈濟志工十年來一路的陪伴協助，讓她可以在經濟無慮之下考上好高中。也在2022年11月6日，在證嚴法師於彰化靜思堂主持歲末祝福時，特別感恩證嚴法師及慈濟志工的關懷陪伴，她在證嚴法師面前立志要考上臺大醫學系當救人的醫師，像慈濟人一樣到海外去義診，幫助與她一樣需要幫助的小朋友，照顧更多苦難人，獲得證嚴法師的祝福。


如今黃冠樺經過她自己的努力理想實現，媽媽也期許黃冠樺能回饋社會做些好事，外祖父說：冠樺從小就乖巧懂事很聽話，很高興她能在大家幫忙下錄取臺大醫學系。


慈濟基金會志工長期在社區關懷弱勢的或單親家庭，因生病失業，經濟頓失支柱，在雪上加霜無助之下，慈濟提供如安穩家園美善社區方案，對獨居長者生活的關懷，也對正值就學孩子，成立新芽育學獎學金，黃冠樺就是新芽人品典範的代表。

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