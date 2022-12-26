中國疫情狂燒！疑隱匿疫情國際憂　專家：恐現新種變異株

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大約在三年之前，新冠原始病毒株從中國武漢散播到世界各地後，後續被Delta變異株取代，如今又以Omicron變異株等病毒株在世界持續擴散。俄亥俄州大學病毒研究學家劉善慮（Shan-Lu Liu）指出，目前在中國已經檢測到許多現有的Omicron變種病毒株，包括BF.7病毒株在內，此種病毒株擅於躲避人體免疫反應，可能是中國疫情激增的原因之一。
報導指出，每出現一例新的確診案例，都會成為新冠病毒的變異機會。美國約翰霍普金斯大學流行病學專家雷伊（Stuart Campbell Ray）指出，中國人口眾多、免疫力有限，此環境利於新型變種病毒株突變及傳播，「當我們看到大規模感染時，隨之而來的往往是新變異株的產生」。
雷伊表示，像中國這樣部分免疫人群對病毒施加了特別的壓力，使其發生變化，這些病毒「宛如拳擊手一般」，可以學會如何適應、閃躲免疫反應。
報導指出，有個很大的未知數即是新變異株是否會導致更嚴重的疾病。專家指出，沒有內在的生物學原因表明病毒必須隨著時間推移變的更溫和。雷伊表示，過去6至12個月以來，世界各地經歷較為緩和的疫情是透過疫苗接種或是感染積累的免疫力所致，而不是因為病毒的嚴重性發生了變化。
美國麻薩諸塞大學醫學院魯班（Jeremy Luban）指出，目前從中國傳出的關於基因病毒相關基因定序的資訊有限，「我們不知道所有正在發生的事情，但顯然這一大流行還沒有結束。」
近來要求中國的公開疫情訊息的國際呼聲越來越高，美國國務卿布林肯在先前曾出聲敦促北京分享有關其新冠疫情的訊息，並強調與世界分享中國正在經歷的訊息十分重要，「因為這不僅對中國有影響，對整個世界都有影響。」雖然布林肯表示美國已經準備好在新冠疫情上幫助所有國家，但中國當局尚未向美國尋求幫助。
《日經亞洲》前中國分社社長中澤克二示警，由於中國的新冠病例增長快速，雖然有部分人士樂觀認為中國會很快實現群體免疫，但一波疫情爆發並不代表大流行已經結束，「最可怕的是，如果有幾億人被感染，那麼病毒變異的機率會很大，然後新的變種會走上破壞性道路，很難預測這樣的危機對中國和全球經濟會產生什麼影響。」