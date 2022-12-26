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教友爆宋逸民惡行！藉太魯閣出軌做假見證　網驚：太黑暗

▲女星徐小可與記者王瑞玲（右）都曾是宋逸民教會的教友，如今相繼退出教會。（圖／翻攝自王瑞玲FB）
▲女星徐小可與記者王瑞玲（右）都曾是宋逸民教會的教友，如今相繼退出教會。（圖／翻攝自王瑞玲FB）

記者江芷稜/綜合報導

由牧師宋逸民領導的「藝起發光」教會爭議不斷，繼小甜甜退出後，許多明星、名人都出面曝光該單位的荒謬行徑，醫藥記者王瑞玲抖出驚人內幕，包括牧者夫妻當面對她破口大罵、挑撥教友之間感情，因為與不受牧師認可的教友走得太近，被迫與孩子退出團體群組之外，她今（26）日進一步砲轟該教會去年藉由花蓮太魯閣出軌事件，讓許多教友在不知情狀況下營造「假見證」，讓人無法認同。

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▲記者王瑞玲（左）與兒子都因親近宋逸民不認可的教友，被迫離開教會。（圖／翻攝自王瑞玲FB）
▲記者王瑞玲（左）與兒子都因親近宋逸民不認可的教友，被迫離開教會。（圖／翻攝自王瑞玲FB）
王瑞玲透露，在高鐵偶遇宋逸民夫婦，受邀加入該教會，卻掉落在他們的「國度事業」之中，在那裡被「洗腦」逾2年時間，因為他們的口中任何事情都會變成合理化，「這位牧者常把『這就是真理』成為口頭禪，常告誡我們，要順服、聽話，謹守口與舌，就可免除自己受災難，心中所有的疑問就會在這裡畫下句點！」

但去年花蓮太魯閣列車出軌事件發生，教會的行為讓她心中問號越來越多，因為身為記者最忌諱製造「假新聞」，污衊自己的專業和公信力，但教會需要新聞曝光和媒體關注，舉辦演唱會舞台需要觀眾，「真的有靈魂業績壓力，每年的『愛在四月天』就是需要業績，這個舞台就是兄弟業績較勁的時刻來了！」

▲宋逸民（左）去年在遊覽車上帶領教友，為太魯閣出軌意外的死傷者禱告。（圖／翻攝自「藝起發光」FB）
▲宋逸民（左）去年在遊覽車上帶領教友，為太魯閣出軌意外的死傷者禱告。（圖／翻攝自「藝起發光」FB）
她還原去年4月辦活動時，搭乘遊覽車前往花蓮，經過太魯閣出軌意外地點，順手拍了幾張照片放在FB上面，引起媒體關注，希望她能幫忙說明現場狀況，沒想到宋逸民立刻要求她和所有藝人教友拍照、上傳照片，且必須經過他們夫妻檢視，並向教友宣稱本來要搭乘該班列車到花蓮，臨時改成遊覽車，幸運與死神擦肩而過，以此宣傳神的庇佑。

王瑞玲不滿爆料，「牧者竟告訴家人們，我們本來要坐這班車的『洗腦』資訊，導致家人們被事實蒙蔽，全部在不知情的情況下，變成國度事業的幫兇，在台上分享時做『假見證』」。她秉持記者良心與宋逸民爭吵，質疑此舉動機，對方回說：「這樣就有更多的人來看演唱會，會有更多人感動而得到呼召（就是進各地教會），他說這就是國度事業的功勞，好不容易可以和其他牧者平起平坐」

▲王瑞玲爆料教會原定搭乘遊覽車去花蓮，宋逸民卻宣稱差點坐上死亡列車，營造假見證。（圖／翻攝自「藝起發光」FB）
▲王瑞玲爆料教會原定搭乘遊覽車去花蓮，宋逸民卻宣稱差點坐上死亡列車，營造假見證。（圖／翻攝自「藝起發光」FB）
她曝光新聞真相，「根本就沒有訂那班出事的列車，從一開始就是要坐遊覽車去花蓮」，對於宋逸民的操作感到傻眼，並強調不會用宗教炒新聞，更不是狗仔隊，無須隱藏在教會。她揭露該新聞真相後，網友不敢置信，坦言「好可怕」、「我的天啊好黑暗」、「牧者怎麼可以說謊並做假見證，怎麼可以這樣！」《NOWnews今日新聞》詢問宋逸民對此消息的回應，至今尚未獲得回覆。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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