時隔五年！北韓派無人機侵犯領空 韓出動戰鬥機升空擊落
北韓今年軍事動作頻頻，今（26）早派出多架無人機跨越兩韓軍事分界線，韓國軍方在多次發出廣播警告後出動空軍戰鬥機、直升機展開擊落作戰，稍早韓國國土交通部也應軍方要求，下令仁川國際機場、金浦國際機場暫時停止起飛，影響時間約莫一個小時。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓領導人金正恩預計會在今年最後一個禮拜發表重要談話，外界推測內容涉及2023外交、軍事等方面重要政策。此前北韓軍方才向東海上發射彈道飛彈，今又傳出派遣多架無人機入侵韓國領空。
綜合《韓聯社》、《亞洲日報》報導，韓國軍方發現北韓無人機擅入京畿道金浦、坡州及江華島一帶，其中部分無人機更直接降落民間村莊。根據軍方識別，這些無人機大小約與2014年在韓國境內發現的北韓無人機相似。
這是自2017年以來，北韓時隔5年再度派出無人機侵犯韓國領空。當時北韓無人機同樣跨越軍事分界線（MDL），並飛至慶尚北道星州的薩德基地拍攝周邊。韓國軍方調查結果發現，當時無人機總共飛行5小時30多分鐘，共計490多公里，不過在完成拍攝後北上過程中，因為馬達失靈而墜毀。
據國土交通部透露，應聯合參謀本部的要求，金浦機場和仁川機場自下午1時左右暫停起飛，直到下午2時10分才全部復飛。