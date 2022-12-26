宋逸民教會狂爆爭議！他曝「親身經驗」傻眼：走火入魔吧

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圤智雨提到，他第二次是被女F4的Stacy帶去，對方現在已經是教會的小組長。當時宋逸民還沒成為牧師，不過主持的事情是由他處理，讓他傻眼的兩個事情分別是「跌倒禱告」以及「觀影感」。圤智雨說，當時有位阿姨不小心跌倒，有人正要去扶她起身，豈料宋先生竟然叫大家圍一圈禱告，讓他很傻眼：「天呀，人家阿姨在那邊痛，感覺蠻嚴重，你們卻在禱告？是要用祈福的方式『讓痛痛去去走嗎』？」認為應該是先看傷勢如何。
第二個讓他傻眼的是，就是看完影片強迫大家一定要發表感想，「天呀，我就無感，為何硬要我們講話，就不能拒絕嗎？壓力也太大了，我就覺得，這教會怎麼了？」他補充說道，白白發文講的事情，幾年前她本人也用電話與他聊過，「我自己在看Stacy的狀況時，也常常覺得走火入魔了吧，她把時間都給教會，但她是藝人耶，就算不演戲也能上節目吧，結果整個時間陷進去。」讓他不解為何要放棄工作，三句不離主。
宋逸民教會爆發爭議後，「前教友」資深醫藥記者王瑞玲、購物專家張維尼和女藝人白白陸續出面爆料，更提出9項罪狀，像是教教友貸款、要求辭去工作專心服侍主、沒知名度進不來、專屬的奉獻袋、踢教友出教會已讀不回、限制教友交友圈、蹭教友名氣熱度、洗腦教友、被用電話或當面破口大罵，也讓王瑞玲直呼：「原來，離開那裡，才是真正得到神的恩典，阿們」。（編輯：郭佩蓉）