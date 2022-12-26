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明全台「微回溫」！週三雨神來了　跨年夜這2區帶傘出門

▲這個週六就是跨年夜，受東北季風影響，北部地區寒意較明顯，北部和東半部地區也有一定的降雨機率，民眾出門跨年得記得攜帶雨具。（圖／記者葉政勳攝）
▲這個週六就是跨年夜，受東北季風影響，北部地區寒意較明顯，北部和東半部地區也有一定的降雨機率，民眾出門跨年得記得攜帶雨具。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

過完了寒流來襲的聖誕節，緊接著到來這個週末就是跨年夜與元旦連假。中央氣象局表示，這個週末（12/31、1/1）受東北季風影響，北部地區寒意較明顯，北部和東半部地區也有一定的降雨機率，這2區民眾出門參加跨年活動，記得要攜帶雨具，其餘地區則是維持多雲到晴的好天氣，週三（12/28）東北季風增強，到週五（12/30）之前北台灣都較為濕冷。氣象局提醒，元旦連假過後，下週二（1/3）恐有另一波明顯冷空氣南下，雖然成為寒流機率低，但民眾可能仍要做好禦寒準備。

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今晚至明（27）日清晨受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，局部地區仍有10度以下（黃色燈號）氣溫生的機率，氣象局也持續發布「低溫特報」，黃色燈號範圍包括新北市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣。

中央氣象局預報員葉致均表示，明（27）日冷空氣再減弱，白天高溫回升攝氏1~2度，北部、東半部約攝氏18~22度，中南部攝氏24~26度，不過清晨受輻射冷卻影響，西半部低溫仍僅有攝氏9~12度，東半部則是攝氏14~16度，整體來說北台灣感受仍較冷，中南部則要留意日夜較大的溫差。

週三至週五東北季風增強，對中南部天氣較無影響，不過北台灣氣溫預計將下降攝氏2~3度，期間溫度變化不大，大致呈現持平的狀態，但迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北及東北部地區都有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲明日雖回溫，但稍溫暖的天氣只維持到週二（12/27），週三東北季風又將導致北台灣降溫。（圖／中央氣象局提供）
▲明（27）日冷空氣再減弱，白天高溫回升攝氏1~2度，週三東北季風增強，跨年夜北部感受濕冷。（圖／中央氣象局提供）
週六跨年冷空氣略微減弱，北台灣溫度雖然稍稍回升，但迎風面水氣仍多，尤其台北、宜蘭等地降雨機率較高，若有安排行程需多加注意。此外，葉致均提及，下週二確定有一波新的冷空氣南下，實際強度還有待後續觀察，雖然強度達到寒流等級的機率較低，但氣溫變化很大，請民眾要提早準備。

此外，氣象局先前曾預估，冬季（12月～1月）氣溫應該是正常偏暖一點，目前12月到尾聲，已有2個寒流侵襲，推測和負北極震盪和反聖嬰現象有關，對此氣象局指出，12月實際情況還有待月底做統計，預估1月仍會有寒流或大陸冷氣團影響台灣，民眾可多關注「低溫特報」掌握最新情況。

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