宋仲基26天閃離宋慧喬！30億財產沒分家 揮別短命婚認愛
韓劇男神宋仲基和宋慧喬離婚3年半，終於再曝新戀情，與英國籍女友出雙入對，讓這段「雙宋戀」徹底畫上句點。影迷至今難忘宋仲基在2017年當紅時結婚，轟動整個娛樂圈，孰料夢幻夫妻檔相處不到2年就分手，他未口出惡言，也未瓜分與女方總計30億元的財產，離婚僅花26天落幕，快刀斬亂麻相當瀟灑，如今被拍到新歡就大方認愛，面對媒體也不掩飾，敢愛敢恨的態度讓粉絲心甘情願獻上祝福。
記者江芷稜/綜合報導
宋仲基與宋慧喬演出《太陽的後裔》相戀，雙宋戀相當登對，當時聲勢如日中天的他，2017年選在首爾新羅酒店舉辦婚禮迎娶宋慧喬，賓客眾星雲集，章子怡也赴宴祝福，2年後卻無預警以「個性不和」離婚。有一說是宋仲基別戀化妝師，另一說是宋慧喬有婆媳、生子問題，和婆家關係不睦，但雙方都未對此回應，徒留粉絲惋惜螢幕CP最後破局了。
雙宋離婚都很瀟灑，據悉，夫婦兩人的身家財產包括房地產就超過30億元台幣，他們並未要求重新分產或索取贍養費，僅由委託法律代理人處理，當事人無須出面，僅花26天就光速完成離婚手續，宋仲基把原本砸了100億元韓幣（約2.41億元台幣）置產，要當作婚房的梨泰院豪宅拆掉，宋慧喬則將IG上所有合照刪光，如此轟轟烈烈的完美切割更讓外界好奇離婚原因。
如今離婚3年多，宋仲基以夯劇《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》創下高收視，更被封為房地產之王，他拆掉梨泰院豪宅重新蓋成5層建築物，房價已經飆到翻倍，價值近5億元台幣，還入手夏威夷的高級海邊公寓，所擁有房產突破10億元台幣，事業、愛情兩得意，走出昔日離婚的陰霾。