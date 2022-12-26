稅收超徵要「劫富濟貧」！謝金河：我若總統直接寄錢到家

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謝金河更指出，這些年台灣的經濟數據非常好，那是台灣半導體產業創造出來的美好，但底層社會是苦的，疫情擴散的3年，地方資源更匱乏，但政府在防疫的紓困措施卻不太給力，於是，經濟數據亮麗無比，台灣的總體經濟表現經常是四小龍之冠，但底層庶民卻找不到工作機會，尤其疫情受害產業眾多，於是中央施政數據表現良好，但民眾卻無感，而這個代溝愈來愈大，執政者卻不知。
今年前11個月，財政部稅收3.0797兆元，已經超徵逾4000億元，這個超徵只有3項是正成長，一個是綜合所得稅課得6200億元，成長24.3%，最大宗的是營利事業所得稅，共課得1.0138兆元，成長46.9%，另一個是營業稅5237億元，成長8.4%，今年股市不好，証交稅收入1614億，少了36.4%。可見稅收的超徵完全來自企業，今年前3季上市櫃公司每季獲利都超過1兆元，這是非常好的成績。
謝金河今日受邀台新銀行「2023 投資趨勢論壇」演講，他在受訪時進一步說明為何在此時提出「還稅於民」建議。他表示，今年稅收超徵4500億元，台灣所有經濟數據表現都非常好，稅收為何超徵？半導體帶給台灣非常大的稅收來源，雖然台灣防疫已做得很好，強勢企業表現很好，但疫情中很多產業受到影響，底層社會在疫情之下找工作不易，整個社會也產生很大的對比。
因此，謝金河認為，現在對政府來講，要「劫富濟貧」，把這些年從像半導體非常好產業課到的稅，拿來彌補底層社會相對無助痛苦的一面，現在執政政府一定要去思考，他建議稅收超徵部分，可以留一半去還債，剩一半可以讓救助窮苦社會，讓他們獲得照顧。
至於發振興券好還是「還稅於民」好？謝金河表示，所有券都要經過印製，這個過程繁複，「我要是總統，我乾脆直接鈔票支票寄到每個人的家，收到是實際的」，這個也很方便，台灣戶政制度非常完整，不要多此一舉。