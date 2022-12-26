孫芸芸同框愛女！聖誕「超辣穿搭」曬長腿 網驚：沒天理
「台灣第一名媛」孫芸芸有著精緻五官、魔鬼身材，今年44歲的她保養得宜，完全看不出已是2個孩子的媽；她時常在社群媒體上分享美照，昨（25）日與女兒廖思惟同框，在IG發出聖誕節穿辣穿搭，掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
孫芸芸昨日在IG發文，寫下：「Merry Christmas」，附上兩棵聖誕樹、愛心、太陽、海浪的符號。只見照片中，她戴著紅色精品毛帽，將眼睛遮住，上身穿著牛仔外套小露香肩，下身搭配白色三角泳褲，辣曬神級美腿以及健康膚色。
廖思惟則穿黑色半截短版背心搭配牛仔短褲，將太陽眼鏡稍微往下拉，露出一雙電眼、性感事業線，頭上則和媽媽一樣戴著毛帽，還回覆媽媽：「Ur eyes r so pretty in this photo」，開玩笑表示媽媽這張照片的「眼睛」很漂亮，但事實上都被遮住了，孫芸芸則以眼睛、比YA和微笑的表情回覆。
貼文及照片一出，網友也紛紛留言，「完全分不出來哪一個是媽媽」、「Merry Christmas」、「不可能媽媽比女兒還火辣吧！沒天理了」、「聖誕快樂」、「姊姊跟妹妹」、「兩姊妹」、「衣品永遠在線」、「真美」。（編輯：郭佩蓉）