今日廣場》夏敬權／果凍回鍋？2024前哨戰之我見

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回顧過去，不乏郭台銘對於時政發表意見或槓上政府官員的紀錄，郭台銘對於參與政黨活動、資助選舉態度積極，更與兩岸政界重要人物都保有密切的關係，因此其過去在選舉等公開場合的發言，往往成為「經典語錄」，而備受關注，因此本次針對衛福部的針貶不難叫人聯想為其影響政界甚至參選的「起手式」。
早在2016年共和黨候選人川普當選美國總統之際，就有人點名郭台銘出來參選，前立委林正杰當時在社群發願，希望促成郭台銘參選，並有意願擔任其競選總幹事，不過最後卻無疾而終。
而四年前，也剛好是九合一大選過後不久，郭台銘參與政治活動的新聞出現在各大新聞，隔年四月，時任中國國民黨主席吳敦義向郭台銘頒發「中國國民黨中央委員會榮譽狀」，表揚其對國民黨經費資助的貢獻，而郭台銘當場宣布投入2020國民黨的總統黨內初選更受到許多國民黨黨內大老的支持。
三個月後，郭台銘卻在全民調初選中敗給韓國瑜，儘管日後其聲勢如日終天，最後因照顧母親為由而退出選戰，同日也退出與其撕破臉的中國國民黨。在初選挫敗之後，郭台銘轉而輔助第三勢力的候選人參選，當年為不少親民黨和台灣民眾黨的立委參選人站台輔選，最終也讓親郭勢力成功進入台灣民眾黨，其所推薦的高虹安也順利當選立委，可視為郭台銘持續涉足政治工作，並對政事發揮影響力。
筆者認為郭台銘對於政治工作與職務的熱情，除了是個人志業的選擇外，其實也某種程度呼應了台灣人民對於政府角色和優先執政事項的期待。郭台銘過去靠著獨有的管理哲學和大膽開創的企業家精神讓鴻海企業得以成為全世界最成功的精密電子產品代工集團，這樣的成功經驗是許多渴望翻身致富的台灣人最津津熱道的故事，僅管企業治理的經濟往往無法應用到領導國家上，但部分台灣人民仍期望其利用他的管理魄力轉而透入政府治理上。另外郭台銘曾經說過「民主不能當飯吃」、「政治要為經濟服務」等等誑語，符合台灣人民喜愛的「拚經濟」選戰口號，也老是將經濟建設視為政府第一要務的特徵，選民期望若郭台銘參選總統，便會是期望有一位「發展經濟優先」的領導人，能帶領台灣再度重現過去的經濟成就，於是郭台銘的參政，便能去呼應這股聲音。
從企業家轉職當總統的案例再世界各國都有，眼看前美國總統川普在政界呼風喚雨，培養出了許多死忠支持者，郭台銘若真的有意繼續在政界發展，期望一個「拚經濟優先」總統的台灣人民也許真能給他一個舞台，近來有台商向國民黨內表示支持郭台銘參選2024，據說過去支持韓國瑜的深藍族群也表示支持，本周社群內也不乏「果凍酸宗痛」的呼聲，究竟近日郭台銘對於BNT事件的重提是否表示日後將回歸政治舞台，是否再掀話題和旋風，仍值得持續關注。
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