《原子》金星以「VERA」新身分出道 趕2場跨年不怕累
在選秀節目《原子少年》備受眾人矚目的「金星」，繼前陣子接下節目《金星號飛船》後，今（26）日又迎來好消息，6名成員Nelson、巴比、孟維、蔡朕、學文和藍弟組成團體「VERA」，首張專輯 《Venus ERA》也將於明天開始發行。而與VERA一同合作首波主打〈Playboyz〉的Karencici，稍早也以嘉賓身分親自站台，並送上「錢兔」象徵前途似錦，期望他們朝金曲獎邁進。
記者侯家瑜/台北報導
事實上，金星今年8月就透過群眾募資計畫募集出道基金，募資2個月最終以121%的目標達成率確定獲得出道、發專輯的機會，而他們也不負粉絲「邱比特」、「救金山」們的愛，在完成募資計畫第一階段承諾的兩首MV〈你說的都對〉、〈Hot Like Sun〉之後，在第二階段發行全新單曲〈Playboyz〉。
其中Nelson在比賽階段，有一邊讀書一邊在便利商店打工，而懂得吃苦耐勞的他，透露現在因為排練、演出時間較多，所以在籌備新專輯前就決定離職，「內心還是有掙扎，但專輯畢竟還是比較重要。」笑說收入部分，就稍微再跟家人撒嬌就好。事實上，因為疫情，Nelson已3年沒有回馬來西亞看家人，透露這次年假會回家2週，「團員們都要跟我一起休假，他們應該要感謝我。」另外，這次金星也將以VERA身分，趕場高雄、屏東跨年晚會，他們預告2個舞台都會準備不一樣的驚喜，巴比也坦言以前就有幻想過有天能站上跨年舞台，如今終於可以圓夢。