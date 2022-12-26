遭中國取代　台灣主辦方尋求協助

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斯巴達台灣主辦方表示，障礙跑競賽是國際上近幾年來最火紅的新興運動之一，雖然此時此刻斯巴達被認為是一個商業活動，但其中許多選手都很有潛力在未來代表台灣在國際征戰，尤其障礙跑競賽並不像籃球等運動有體型限制，因此台灣好手很有可能可以突破重圍，但缺乏一個被栽培的機會，因此強力懇求台灣政府的重視與協助，讓台灣有機會被世界看見。
同時，不僅內憂，更有外患，原訂2023年美國總部的New 3K Format測試賽，高雄為6站的其中一站，但後來因認為中國市場較大，而活生生地將台灣移至2024年才能舉辦，因此斯巴達台灣主辦方只能無奈退費給已報名測試賽的選手，並發起「斯巴達聖旗繞台灣」的活動，呼籲全台灣的斯巴達愛好者一個帶一個加入斯巴達的報名行列，讓全世界看見台灣的市場是很巨大的、台灣的力量是不容小覷的、台灣人的團結是可以改變一切的。
斯巴達台灣主辦方不只要尋求體育署的重視，也希望全台人民可以一起存健康、一起報名加入斯巴達，讓大家看見台灣市場的壯大。斯巴達障礙跑競賽是比三鐵容易、比路跑有趣的一項全核心運動賽事，從平時健身房的重量訓練，到每一場賽事的自我競賽，這都是讓身體強健的最重要機會，更是讓台灣繼街舞之後再一有機會在奧運奪牌，因此強烈期待各界聯手協助，全力支持。