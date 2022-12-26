評陳建仁接閣揆　親賴立委坦言：接了參加總統初選機會低

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林俊憲提到，目前影響內閣改組有2個因素，就是總統自己的考量和黨內看法，黨內有立委主張小改，也有人主張撤換閣揆，這就是黨的大事，需要凝聚大家的共識。
黃光芹問及，地方基層普遍瀰漫撤換閣揆的氛圍，蘇貞昌團隊無法替民進黨加分？林俊憲僅回應，黃已經替他把個人意見詮釋得很好了。
針對國安局長陳明通屢被爆出指導學生的論文涉嫌抄襲醜聞，林俊憲說，陳明通也許在國安相關工作做得很好，但論文事件對他的社會形象造成傷害，國安最高主管非常需要社會高信賴度，而不是只有總統信賴。
林俊憲指出，陳明通問題，蔡英文應該陷入兩難考慮，也必須嚴肅考慮，而在國安上陳明通確實不錯，在國際上有受到肯定，可是論文事件對他的社會信賴度有負面影響，應該嚴肅思考怎麼做，對整個國安團隊才是最好的。
至於外界盛傳前副總統陳建仁有機會接棒下一任閣揆，林俊憲也評估，若要撤換閣揆的話，認為陳建仁接手的可能性非常高，首先陳建仁獲得蔡英文充分的信任與授權，再來其在黨內的高度也夠，只是比較缺乏行政經驗，而這時候有一個擁有行政經驗的副院長就很重要。
黃光芹追問這是否意味民進黨總統人選，賴清德還未定於一尊。林俊憲表示，當然不排除黨內會有競爭，因為民進黨是民主的政黨，任何人都可以參選，評估若陳建仁接了閣揆，未來參與總統初選的可能性就降低了。