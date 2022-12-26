寧可花大錢！中國民眾不信國產　湧入港澳接種疫苗

近來中國放寬防疫限制措施之後，境內疫情快速升溫，民眾恐慌之餘，不僅掀起囤藥、搶要潮，不少中國民眾因無法相信國產疫苗效力，「成群結隊」湧進港澳接種BNT疫苗，不過每劑要價1650港元（約台幣6500元），甚至還有業者看到商機，推出疫苗旅遊，為中國旅客安排疫苗接種，加上仲介費，想要到港澳接種疫苗的民眾至少必須支付8340元。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《日經亞洲》以及《金融時報》等外媒報導，由於中國一直沒有研發出國產mRNA疫苗，也未批准其他國外疫苗使用許可，但香港以及澳門兩個特別行政區都是施打BNT疫苗。因此中國民眾蜂擁而至到港澳接種國外生產的mRNA疫苗。
一名來自杭州的民眾Ryan Hu表示，為了在澳門科技大學醫院接種BNT疫苗，早在11月支付了1200美元的機票以及住宿費用。他表示，他等了將近三年沒有接種疫苗，「雖然跨境旅行很貴，但我想用安全可靠的疫苗保護自己，我對外國製造的mRNA疫苗比較有信心。」
報導指出，為滿足中國民眾龐大需求，澳門將第二個疫苗接種站-鏡湖醫院列入接種名單。根據官方預約平台GoSmart網站，中國旅客必須支付1650港元，且不得退款或是更改日期。
隨著希望港澳接種的民眾越來越多，疫苗旅遊生意需求提高，更催生出疫苗仲介商藉由收取費用來謀財。一名澳門保險代理人表示，光是為中國客戶安排疫苗接種，就能收取60美元。