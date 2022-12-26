邊境解封掀旅遊潮 丰丹趁勢推「旅行號」大禮盒搶市

疫情延燒三年，終於迎來防疫逐漸解封。台中是糕餅故鄉，值此年節伴手禮商機大爆發之際，各糕餅業者無不競端名品搶市。台中知名糕餅店丰丹看好解禁後，民眾蠢蠢欲動旅行夢，順勢推出「旅行號」大禮盒，六角大圓桶，內裝六款歷年得獎招牌產品，口味豐富多元，搭配色彩繽紛熱氣球外包裝，給人「走吧，旅行去！」喜悅心情，超討喜。
記者金武鳯/台中報導
台中糕餅業歷經3年疫情延燒，又遭逢中國宣布禁止部分台灣食品進口，確實有業者雪上加霜，受到影響。不過，也有業者表示，危機即轉機，自立自強，再加上政府協助下，已另闢海外市場因應。以丰丹為例，原本就在北美有據點，最近又獲得北美、南美代理商認同，擴大美國市場銷售。此外，丰丹在澳門也有2個銷售據點，儘管賣的是高檔貨，依舊生意熱絡，很有競爭力，年節是糕餅業旺季，正好大展身手。
丰丹表示，最近忙著應付海內外市場供貨需求，非但未受疫情影響，預估今年年節伴手禮營業額，比起去年可望成長5成。創業已有9年的丰丹，為何能撐過疫情衝擊，中國阻擾而逆勢成長？丰丹負責人陳蓓梅表示，除了分散市場風險，拓展海外市場外，丰丹以台灣在地農特產品為首選食材，且堅持「好油、好糖、好食材」，不斷開發新產品，塑造品牌高品質形象，所以能年年得獎，獲國家肯定，也得到市場青睞。
以因應年節推出的「旅行號」大禮盒為例，就是業者腦筋動得快，看好疫情趨緩，邊境鬆綁，民眾渴望旅行心情，「旅行號」繽紛高飛熱氣球的外包裝，呼應「走吧，去旅行」意象，很能打動消費者的心。其次，以大禮盒模式推出，據陳蓓梅說法，背後蘊藏感謝和分享用意。
陳蓓梅說，在生命過程中，總會有那麼一個人，讓你有道不盡的感謝，他可能是你非常敬重的師長、提攜你的長官、摯友般的客戶、最親愛的家人，大禮盒般的「厚禮數」，最適合傳遞內心深深謝意。此外，大禮盒集結丰丹最優質的全產品，諸如松子茶酥、幸福Q餅等等，口味豐富多元，送禮自用，全家人一起分享，最能滿足不同味蕾。