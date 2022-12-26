《阿凡達2》新花絮曝光！反派上校「抽搐」全捕捉

史詩神作《阿凡達：水之道》在台第二週末票房，持續鼎盛蟬聯冠軍！截至昨（25）日全台累積3億2000萬，全球總票房來到將近9億美元。在最新幕後花絮中，導演詹姆斯卡麥隆與眾星分享對於前所未有「表演捕捉」經驗的讚嘆，卡麥隆先說以表演捕捉拍攝CG電腦合成角色，是為了達成表演的整體性，肢體、情感、表情、眼神等所有細節無一遺漏，確保演員也能透過這種呈現方式繼續創造情感、造就當下。
記者黃雅琪/綜合報導
男星山姆沃辛頓說，自己的角色蘇傑克成為納美人後的所有動作全都做過；飾演大反派柯邁爾的史蒂芬朗也說一切都能被捕捉，包括微妙之處與動作細節，小到連「抽搐」都不會漏掉；柔伊莎達娜稱讚當初一看到奈蒂莉的模樣，藍色外貌就美到令她醉心不已；雪歌妮薇佛感謝這項技術，讓她得以回歸14歲的自己飾演綺莉一角；經歷豐富的凱特溫絲蕾則說自己綠幕、藍幕都演過，卻是頭一遭在沒有背景布的虛擬片場演出。
青少年主角們也對製片強藍道胸有成竹的先進科技嘖嘖稱奇，飾演蘇里家長子奈特言的傑米弗拉特斯說，每天一上戲就要穿上像佈滿乒乓球的表演捕捉衣；飾演次子婁克的布瑞塔道爾頓則讚嘆，那些小攝影機能夠以放射光線傳送，據實形塑他們的動作；飾演礁民酋長之女喜芮亞的貝里巴斯接著說明，頭上除了臉部綁定道具，還有直接對著臉的攝影機，這項「表情捕捉」的先進技術，造就強藍道口中「更高度傳真的表演」。