茶壺風暴還沒完　陸淑美批曾俊傑、曾麗燕害國民黨丟議長

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陸淑美在今日晚間還原國民黨議長人選提名過程，她指出，競選公職本來就是要公開主動積極，自國民黨開放議長提名登記以來，她就表明公開主動爭取，並參與高雄市黨部11月29日會議，兩日內有19位同黨議員同志以書面推薦她參選議長。
陸淑美說，在秘書長黃健庭見證下，12月16日前議長曾麗燕和她共同簽屬協議書，確認需取得推薦書作為競逐議長提名之依據，12月19日她準時繳交推薦書，正大光明取得代表國民黨參選議長的合法性，於是黨提名她參選議長。當時，她思考的是，得到國民黨29席議員支持，眾志成城，是她爭取無黨四席的重要基礎，才能為國民黨在高雄市議會拚得議長席次。
陸淑美痛批，12月25日高雄市正副議長選舉，二位曾姓議員為牟私利，幾乎造成國民黨的分裂，還透過特定媒體放話，試圖將國民黨在高雄市議長敗選責任推給陸淑美，想為他們身陷「背骨」、「叛黨」、「吃裡扒外」惡名脫身，對這種行為，陸淑美認為，只有「秀下限無底限」可以形容。
陸淑美直言，前議長曾麗燕當時不繳推薦書，推說是「不好意思」，如今由特定媒體放話說有四席無黨支持，請問選前為何不說，而是選後放話？只能說是無憑無據，也無意義，「淑美深信，成事不必在我，但必須有人出來成事」，身為高雄市議會的最大黨，因為二位曾姓議員的私利，議長之位拱手讓人，此時若無「黨紀」、若不「清黨」，只會讓忠貞國民黨員寒心。