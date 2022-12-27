高球／歷史最悠久公開賽　一哥潘政琮也參戰

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業餘小將們透過與長春老師同組揮桿，不但可以學習包括揮桿動作、球路彈道、球桿選擇、果嶺推桿路線判斷等球技細節，還可以就近觀察並請教老師們如何設定進攻策略、進行球場管理、壓力排解與心態的調整。
超過一甲子高球生涯締造無數紀錄與榮耀的台灣國寶級長春名將謝敏男，在賽前座談會中勉勵青少年選手未來想要挑戰美巡與日巡賽，必須勤練球才有機會，不能「光想不練」，謝敏男也分享，即便下小雨他都會來(老淡水)球場練球，但常常只看到呂文德，卻沒看到培訓的業餘選手在練球。勉勵青少年選手要勤於練習。
另一方面，生涯累積已拿下63座冠軍(包括兩屆富邦長春公開賽)的盧建順，今年大部份時間都在日本長春巡迴賽征戰，出賽12場比賽有三場打進前10名，最佳成績是並列第三。盧建順強調想要在比賽中打出好成績「不能只仰賴機器」，他說明，機器是死的，人是活的，「你要先熟悉小白球，球才會認識你」。
至於全力尋求衛冕的呂文德，之前已經三度拿下富邦長春公開賽冠軍，去年是TSPGA台灣長春巡迴賽的賞金王，今年再度高居年度累積獎金榜首，本週倘若正常發揮，有可能一舉完成富邦長春公開賽與台巡賽賞金王頭銜的「雙料衛冕」。
呂文德透露自己曾在20多年前的三商名人賽延長加賽中輸給葉彰廷，因此上屆富邦長春公開賽進入延長賽時他一再提醒自己不要重蹈覆轍，同時他也給自己「開球一定要上球道，第二桿要放上果嶺」的目標，結果他辦到了，也順利奪冠！
東京奧運高爾夫男子個人賽銅牌選手「台灣一哥」潘政琮(小潘)，今年PGA美巡賽參加了五場比賽，有四場順利取得晉級。小潘在2019年RBC傳承賽石破天驚地拿下突破性冠軍，2020年他成立潘政琮基金會後與科技公益巡迴賽密切合作，每年固定冠名贊助兩場美國青少年高爾夫協會(AJGA)賽事，並積極投入青少年的培訓工作傳承高球經驗，以正向力量實踐並發揮自己的影響力。小潘在現場也與業餘小將們分享比賽中如何面對壓力，他表示，有壓力是正常的，這代表在乎輸贏，他也鼓勵年輕選手走出舒適圈，把壓力視為成長的動力，同時他建議在球場上，大家可以透過深呼吸讓自己的心跳與情緒穩定下來。