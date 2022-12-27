HBL／永平三分雨續命　「雙和內戰」成驟死賽

永平外卡賽下起「三分雨」湯沛晨、李玟萱各飆4、3球，持續手感之外，高一菜鳥賴昀希也加入戰局，16投中5更火燙，3人合轟全隊所進的12枚，含前兩節各4、5球，上半場即雷雨交加，最終77：65雨淋台中忠明，拿下111學年度HBL高中籃球女甲級12強預賽第1場外卡賽，今將挑戰小組第四南山，搶八強門票。
記者廖聿偉/綜合報導
來自上季JHBL二連霸北市民族實中的賴昀希，5記外線飆19分，雙寫本季初入HBL新高，外帶6籃板、3助攻、4抄截，她的民族、永平雙重學姊李玟萱，11投中3拿15分、7籃板、5助攻，出身桃園龍岡國的湯沛晨，則11投中4得24分、10籃板生涯2度「雙十」，6戰3場得分破20 ，近況最佳。
特別是她的4球前兩節各2球，賴昀希則第二節3發，一、四節各1枚，李玟萱3球分佈在一、三、四節，也即3人輪流開轟，讓忠明防不勝防，上半場46：39，第三節17：6後，雙方愈無懸念，最終永平結束第一輪的5連敗，開胡首勝，全隊三分球42投中12。
永平地處新北永和、南山則在隔鄰僅僅幾公里的中和，這場「雙和內戰」，只有贏隊可晉八，堪稱殘酷。教練陳佩欣說：「外線打開，三分雨之外，籃板的鞏固也是關鍵，因忠明韌性十足，不能給她們任何機會。」
至於一戰驟死的「雙和內戰」，陳佩欣說，第一輪雙方已交手過，永平大比分輸給南山，明天再遇，預期仍將苦戰，尤其內線攻防，但會力拚到底，尋求突破。