HBL／資源不足、招生困難 忠明連兩年預賽止步

繼106學年之後，台中忠明高中女籃在111學年本季HBL女甲級，再闖12強預賽，隊史第2次，但第一輪5場及今天外卡賽首戰輸永平後提前出局，教練柳內惠茹有感而發說，球員大賽歷練不足、經驗欠佳，回去後她將跟校方審慎溝通，希望明年暑假前，可以首辦「忠明盃」高、國中女籃邀請賽，廣邀各方列強參賽，俾提升忠明球員的對抗性、強度，乃至實戰經驗。
記者廖聿偉/綜合報導
柳內惠茹說，「忠明盃」如果可以結合台中在地職籃「夢想家」的資源，乃至獲得更多奧援，或大力相助，將傾向於每年舉辦，次第成為中台灣的傳統高、國中女籃賽，對台中女籃水平提升、籃球風氣形成，肯定有加分作用。
但柳內惠茹說，這只是她個人初步構想，具體規畫仍得再議，但無論如何，她帶忠明女籃近10年，因資源不足、招生困難，不僅其他縣市的好手收不到，連中部自己的子弟兵，泰半也都往外發展，被一級各列強吸收。她說，忠明這幾年就是在各種困境下求生存、自我挑戰，特別是每年底的資格賽，一旦沒通過，球季就提前結束，縱然本季是隊史2度闖關，一樣也因戰力與一級強權有不小落差，甚至欲與其他實力相當的球隊對抗，難度也很高，本季止於預賽，即是如此。
柳內惠茹說，忠明女籃欲突破現狀，「忠明盃」的舉辦，應是方向之一，她也會繼續努力，讓「夢想」成真、忠明女籃未來有更大的揮灑空間、更廣的視野，從而提升在HBL的競爭力。