今晨5.2℃！水氣增「雨一路下到元旦」 17縣市低溫特報
中央氣象局表示，今（27）日清晨最低溫出現在新竹縣峨眉測站5.2度，清晨在輻射冷卻效應下，各地氣溫偏低，因此針對17縣市發布低溫特報，西半部低溫約9至12度，東半部約14至16度，提醒高雄以北及金門仍有10度以下氣溫發生的機率，白天高溫則為北部及東半部約18至22度，中南部可以來到24至26度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。
編輯中心／綜合報導
氣象局說，今日各地依舊是晴到多雲的天氣為主，不過水氣逐漸增加，迎風面的基隆北海岸及東半部地區降雨機率會逐漸提高；東北風偏強，桃園至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。
週三(28日)起東北季風增強，週四至週六(29日至31日)受東北季風影響，北台灣整天濕涼，其他地方早晚涼，中南部輻射冷卻明顯情況下，清晨局部地區還是偏冷，日夜溫差依舊大；迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北及東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，28日、29日東北部地區有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴。
下週日、下週一(1月1日、2日)東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；3日至5日東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣轉冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：林莞茜）