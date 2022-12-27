更名新冠感染、取消入境規定！中國衛健委重點問答

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至於為何要將「新冠肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，當局則聲稱，是因當初命名為「新冠肺炎」時，病例大部分都有肺炎症狀，但隨著Omicron成為主要流行株以後，致病力減弱，僅有極少數病例有肺炎表現，考慮到肺炎僅反映了病毒感染後較為嚴重的患病狀況，不能概括所有感染者臨床特徵，所以才將「新冠肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，更符合目前的疾病特徵和危害。
在中外人員往來管理部分，做了哪些優化措施，第1是赴中人員行前48小時須進行核酸檢測，陰性者無需向中國駐外使領館申請健康碼，把結果填入海關健康申明卡即可，如為陽性，則應轉陰後再赴中；2是取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面；3是取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施；4是各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩；5是進一步最佳化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利，並逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。
在調整為「新型冠狀病毒感染」、「乙類乙管」後，主要是以下幾種族群需要接受抗原或核酸檢測，1是對醫療機構收治的有發熱和呼吸道感染症狀的門急診患者、具有重症高風險的住院患者、有症狀的醫務人員開展抗原或核酸檢測；2是疫情流行期間，對養老機構、社會福利機構等脆弱人群集中場所的工作人員和被照護人員，定期開展抗原或核酸檢測；3是對社區65歲及以上老年人、長期血液透析患者、嚴重糖尿病患者等重症高風險的社區居民、3歲及以下嬰幼兒，出現發熱等症狀後及時指導開展抗原檢測，或前往社區設定的便民核酸檢測點進行核酸檢測；4是外來人員進入脆弱人群聚集場所時，查驗48小時核心酸檢測陰性證明並現場開展抗原檢測。
至於一般社區居民，則依「願檢盡檢」原則，不再開展全員核酸篩查，為保證居民檢測需求，政府會要求社區保留一定數量的便民核酸檢測點，零售藥店、藥品網路銷售電商等。也要確保充足供應抗原檢測試劑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。