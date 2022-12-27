宋仲基跟女友學義大利文！拍《文森佐》放閃：老師很可怕
韓劇男神宋仲基新戀情曝光，38歲英國籍女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）來頭不小，曾經是演員出身，如今是英文老師，擁有多國語言能力，網友挖出她昔日受訪片段，不僅外貌性感漂亮，一口流利的義大利文讓網友相當佩服，也聯想到宋仲基拍攝影集《黑道律師文森佐》時，曾提到義大利文老師隨身指導，原來都是悄悄在放閃！
記者江芷稜/綜合報導
38歲的凱蒂父母分別是英國和哥倫比亞籍，混血臉孔的她輪廓深邃，留著一頭飄逸長髮，散發性感成熟韻味，與宋仲基的理想型、超模米蘭達可兒（Miranda Kerr）頗為符合，由於她小時候因父親工作需求，搬到義大利羅馬居住，就讀當地的國際學校，且經常往來倫敦、羅馬，語言能力超群，說起義大利文非常流暢。
宋仲基去年拍攝新戲《黑道律師文森佐》，化身以暴制暴的黑手黨律師，不僅動作戲身手俐落，還有大量秀義大利文的場景，一副白嫩細緻的娃娃臉孔，以義大利文飆粗口，相當具有反差萌，讓影迷瞬間心動「一秒戀愛了」。曾為戲學過西班牙文的他，坦言原以為很快能上手，沒想到真正學習時卻被義大利文難倒了。
他透露為了說義大利文發音更準確，在片場會有私人老師在側，隨時幫他練習，苦笑說：「每次拍攝結束後，義大利文老師就會走過來說『去練習吧』，比導演還要可怕。」如今粉絲細細一品，原來女友就是他的私人家教，難怪他說義大利文如此流暢。